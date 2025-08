Gelencsér Tímea már alig várja a végét: "Nem gondoltam volna, hogy ilyen stresszes lesz!"

Igazából a tervezéssel ment el nagyon sok időnk, mert még az elején mi sem tudtuk pontosan azt, hogy mit szeretnénk. Még a múlt héten is variálni akartunk egy dolgon, de rájöttünk, hogy már felesleges ezen a ponton. Viszont mostanra már megvagyunk a tervekkel, és ha minden jól megy, akkor augusztus első hetében kezdődik a lényegi munka a ház körül. Az eredeti tervünk az volt, hogy már karácsonyra be tudunk költözni az új lakhelyünkre, ugyanis addig egy albérletben élünk és már jobb lenne a saját otthonunkban lakni. Azonban reméljük, hogy az eredeti célunk nem fog meghiúsulni és ebben az évben már át tudunk költözködni, de ehhez az is kell, hogy minden flottul menjen