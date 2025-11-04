Gáspár Evelin a családalapításról: „Ha ott lennék, biztosan bevállalnék három gyermeket”

Az újonnan indult Nőfilter című podcastben négy teljesen különböző nő világa találkozik, ahol rengeteg közéleti és személyes témát érintenek, így beszélgetett Gáspár Evelin Lengyel Erikával, Tóth Gabival és Fodor Zsókával. A második adás témája “A férfiak miatt nem akarnak a nők gyereket szülni” címmel fut és ezúttal is egy rendkívül őszinte beszélgetés kerekedett belőle.

Gáspár Evelin sokáig nem akart gyereket, legfrissebb interjújában azonban úgy tűnik, hogy nem zárkózik el előle (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Evelin: „Még a szemöldökömbe is belekötnek”

A fiatal híresség arra a kérdésre, hogy miért ezt a pályát választotta, nem kertelt megmondani, hogy kizárólag a pénzért döntött így, hiszen mint ismeretes, ő akarva-akaratlanul kamerák kereszttüzében nőtt fel. Bár nem kényszerítette őt senki, gyakorlatilag belehelyezték szülei egy celeb szerepkörbe, s ha már így alakult – mondja –, akkor már felült az érkező hullámokra. Ennek azonban nyilván megvannak az árnyoldalai.

„Azért ez nem egy álommeló. Influenszerként kiteszed magad testileg, lelkileg és ha kicsit is meghízom, azonnal címlapra kerül. Senki nem nézi, hogy esetleg ennek lelki háttere is lehet. Legutóbb például a szemöldökömbe kötöttek bele. A külsőd nagyon ki van téve annak, hogy mindig makulátlannak kell lenned. Aki influenszer akar lenni, az számoljon vele, hogy ez ezzel jár, kell hozzá egy lelkület, hogy ezt elbírd”

– vallotta Evelin arra a felvetésre, hogy manapság bizony sok fiatal szeretne celeb életet élni.

Kortársai már sokan családosak

Gáspár Evelin Instagram-oldalát közel kétszázezren követik, s ez a szám napról napra egyre csak nő. A híresség a podcast beszélgetés során elárulta, hogy épp tavaly volt a tízéves osztálytalálkozója, ahol nagyon megérintette, hogy egykori osztálytársai közül sokan már komolyabb családi háttérrel rendelkeznek.

Én azt látom, hogy a középiskolás kortársaim közül sokaknak már gyerkekeik vannak, építik-szépítik az otthonukat és el tudták kezdeni az életüket. Kellemetlen volt azt mondanom, hogy nekem meg van egy kutyám

– mesélte némileg csalódottan, majd hozzátette: „Van ilyen életút is, nem mindenkinek való ám a gyermek, én ezt vallom.” Bár Evelin korábban sok éven keresztül határozottan úgy ítélte meg, hogy nem akar gyereket, a helyzet olybá tűnik, hogy a változás irányába indult el. Édesanyja, Bea asszony ugyanis nemrég a Bors kameráinak úgy nyilatkozott: ha jönne egy komoly férfi az életébe, akkor nem látná ennek akadályát.

„Ha én abban lennék, hogy szeretnék családot, akkor biztosan bevállalnék három gyermeket, nekem is tök jó dolog, hogy van tesóm. És akkor lennének olyan adókedvezményeim is, amivel tudnék élni

– tette hozzá, utalva ezzel a nemrégiben bevezetésre került szja-mentességre.