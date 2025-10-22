Harsányi Levente a szakítása után: „Érzések kifejezése nélkül nem létezik kapcsolat”

Harsányi Levente családjában és magánéletében is történtek tragédiák. Ő azonban inkább egy lehetőségként fogja fel és előre tekint az életében, amiről most őszintén mesélt a hot! magazinnak.

Harsányi Levente testvére halála kapcsán is átértékelte az életét (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az utóbbi időben történtek után hogy vagy?

Ami az elmúlt néhány hónapban történt velem, azon szerintem mindenki előbb-utóbb átesik, csak lehet, hogy nem így egyszerre. Elhunyt a testvérem, szakítottunk a menyasszonyommal. Utólag átgondolva, ezek mindig tanítanak valamire. Most arra világítottak rá, hogy könnyebben kellene élni az életet.

Így utólag érzed, hogy valamin kellett volna változtatnod?

Figyelek a családi kötelékre, de a bátyám halála után kiderült, hogy bizonyos ügyekben – amelyeket nem részleteznék – ő sem volt mindig jó hozzám. Mindig azt mondom, hogy az embert két szóval lehet igazán jellemezni, ez pedig a stílus. Egyszer valaki visszaszólt, hogy „Levi, ez nem két szó!” (Mosolyog.) Párkapcsolatban is lehet szakítani, de nem mindegy, hogyan. Az is számít, hogy előtte már valaki mással elkezdett alakulni valami, ez azonban nem szép.

Az ember a tragédiák után hajlamos magába fordulni.

Néhány hónappal ezelőtt a „trau­ma­cu­na­mi” adott nekem egy jó választ.

Kiderült: azt, hogy ez nem is trauma.

Másrészt pedig amúgy sem vagyok egy melankolikus fajta, de ezek után most mindennek örülök: annak, hogy most kávézunk, annak, hogy beszélgetünk. Az interjúnk után találkozom a fiammal vagy éppen leülök zongorázni. A proseccót is úgy iszom, mintha az utolsó pohár lenne.

Harsányi Levente Lara oldalán boldog volt, menyasszonya mégis szakított

Obersovszky Lara után sem szomorkodik Levente (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Ha kívülről látnak, ez egyeseknek soknak tűnhet.

Megyek előre, teszem a dolgom. Az utóbbi időben rengeteget írtam, és annyi lehetőségem is jött, hogy hihetetlen.

A Jóisten mindig döntetlenre játszik: ha valamit elvesz, csomó mindent ad is.

Egy kicsit beszűkültem, elfáradtam, most pedig kinyílt minden, és úgy érzem magam, mint Colin Firth az Igazából szerelemben. Inspirált a mostani időszak.

Az elején hogyan dolgoztad fel a veszteséget?

Ültem, néztem magam elé, és azt jutott eszembe: „Most akkor soha többé nem tudom felhívni a testvéremet?” Minden karácsonykor összegyűltünk, és idén ez már nem így lesz: egy szék üresen árválkodik majd. Aztán jött még egy hideg zuhany: két és fél évig a megszokott életedet éled a menyasszonyoddal, és aztán vége. A szakítás is olyan fix pontokat húzott ki a talpam alól, ami elgondolkodtatott. Arra jöttem rá, hogy ez nem a legjobb most nekem. Ekkor rádöbbentem, hogy nem szabad komolyan venni az életet, mert innen még senki sem került ki élve. Amikor édesanyám két éve elhunyt, akkor is gondolkodtam, hogy megáll az élet – mi lesz most? Hát, az égvilágon semmi: ugyanúgy elmegy egy taxi, iszik valaki egy kávét vagy járnak a gyerekek iskolába. Ezt kell tudatosítani az emberekben, hogy az elválás, a szakítás és a halál az életünk része, és annyi szép más is van, hogy menni kell tovább. Ki kell hozni a maximumot ebből az egyfelvonásos színdarabból, és csak rajtad áll, hogy drámát csinálsz-e, komédiát vagy vígjátékot.