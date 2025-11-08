Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Magánéleti tragédiáiról vallott az Ázsia Expressz sztárja

2025. november 08.
Közel sem volt egyszerű éve a divattervezőnek, aki a tragédiák miatt vállalta el az Ázsia Expresszt. Galambos Bogi úgy érzi, jó döntést hozott, amikor belevágott a kalandba.
Galambos Bogi, aki egyre nagyobb sikereket ér el a divatszakmában, idén a TV2 „kalandreality” műsorában is szerepelt Kútvölgyi Sárával. A két lány a műsor harmadik hetén csatlakozott a többiekhez, ahol kimagasló eredményt sikerült elérniük. Bogit viszont nemcsak a kalandvágy hajtotta, hanem szeretett volna kiszakadni az itthoni közegből.

Galambos Bogi
Galambos Bogi karrierjében rengeteg sikert ér el mostanság (Fotó: Mediaworks Archív)

A divattervező tehát barátnőjével együtt döntött úgy, hogy belevág a nagy kalandba. Bogi elárulta, hogyan lépett előre kapcsolatuk Sárával.

Azt mondanám, hogy teljes mértékben pozitív irányba változott a barátságunk. Mindketten megismertük a másik szélsőségesebb énjét, amit eddig nem nagyon mutattunk meg egymásnak. Szerencsére a viták ellenére nem romlott a kapcsolatunk

– mesélte lapunknak Galambos Bogi.

Galambos Bogi nem bánta meg döntését

Ma is szívesen visszamennék. Annyi élményt és tapasztalatot adott nekem a műsor, hogy biztos nem hagynám ki. Kicsit jó volt a telefonunk nélkül lenni, ami az elején nagyon nehéz volt, mivel sokunknak a munkaeszköze is, de szerintem nagyon jól bírtuk

– árulta el a divattervező.

Galambos Lajcsi lánya Galambos Bogi
Galambos Lajos lánya nehezen viselte édesanyja halálát (Fotó: Máté Krisztián)

Nem véletlen döntött a műsor mellett Bogi, mivel úgy érezte, összenyomja a sok teher a magánéletében.

Sok minden összejött ebben az évben. Ugye édesanyám is sajnálatos módon eltávozott és szerettem volna kiszakadni ebből a közegből. Azt éreztem, meg kell mutatnom saját magamnak, hogy képes vagyok mindenre. Szerintem ez sikerült is

– emlékezett meg édesanyja, Galambos Boglárka haláláról Bogi.

Magának bizonyít Galambos Bogi

Rendkívül örülök annak, hogy meg tudom mutatni a világnak és be tudom bizonyítani magamnak is, hogy huszonöt évesen már nem függök senkitől, és szerintem ilyen korban már fontos is ez, főleg, ha egy üzletről van szó

– mondta a Borsnak a divattervező. Galambos Bogi idén több sikert is elért karrierjében, többek között a Sziget fesztiválon is jelen volt standjával.

Boginak tehát sokat adott a műsor és hálás, hogy szerepelhetett és megmutathatta magának, bizonyította: semmi sem állíthatja meg. Az Ázsia Expressz sztárja továbbra is folytatja divattervező karrierjét, ahol sikert sikerre halmoz.

 

