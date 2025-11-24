Hoppá! Nem várt helyről gratuláltak Bangó Margit dédunokájának – Ez derült ki a férjéről

Ahogy arról a Bors exkluzív módon beszámolt: november 21-én, pénteken megházasodott Bangó Margit dédunokája, kis Tina. Emilio lánya gyönyörű volt az esküvőn, és nem csoda, ha szinte minden a menyasszonyról szólt, de nem szabad megfelejtkezni a boldog férjről, Dani Norbertről sem! Neves zenekar köszöntötte most fel a zenész fiút.

Jellinek Tina és Emilio lánya, becenevén Tini gyönyörű volt az esküvőn, és zenész férje, Dani Norbert is nagyon elegáns volt (Fotó: Bors)

Emilio lánya, Tina újdonsült férje egy színpadon a dédivel!

Jellinek Emilio és Tina büszke örömszülőként tündököltek lányuk esküvőjén. Nem titok, hogy vejüket is szívükbe zárták. Dani Norbert a dédmamával is jó kapcsolatban van, hiszen a Swing à la Django formáció oszlopos tagja – azé a híres zenekaré, akivel a cigányzene királynője, Bangó Margit előszeretettel koncertezik hosszú idő óta!

Hatalmas boldogsággal tudatjuk veletek a fantasztikus hírt, Dani Norbert (zenekarunk gitárosa) és élete párja, Tini egybekeltek, sőt be is jelentették, hogy úton van közös gyermekük is! Áldjon meg Titeket a jó Isten, egészségben, békességben, szeretetben, gazdagságban! Az egész zenekar nevében: »legyen nektek szerencsés«, legyetek boldogak 120 évig!

– üzenték meg a Swing à la Django Facebook-oldalán a fiataloknak.

A kommentszekció pedig nem győzött osztozni az örömükön:

„Az Isten egymásnak teremtette ezt a két csodás embert, nagy öröm látni őket a mindennapokban is, ahogy szeretik egymást, a törődést, megbecsülést! Kívánom, hogy maradjon így örökre! A szívem csücskei mindketten! Nagyon jó szülőket választott a baba! Életre szóló boldogságot kívánok a gyönyörű ifjú párnak Isten áldásával!” – méltatta őket egy bennfentes rajongó.

„Sok boldogságot, szeretetet és jó egészséget kívánok mindannyiótoknak!” – kívánta egy újabb hallgató, s még további több mint négyszáz hozzászólás éltette az ifjú párt!

Jellinek Tina lányai gyönyörűek voltak: az első házasságából született Tina csodás menyasszony volt, és Emilióval közös lánya, Vivien is csak úgy ragyogott (Fotó: Bors)

Dubajból hozatott ruhában tündökölt a család

Ahogy azt korábban megírtuk: csak a Bors lehetett ott Tina, Emilio lánya esküvőjén. A mindig gondoskodó örömanya, Jellinek Tina gyerekei meseszépek voltak az örömteli eseményen. Kis Tina gyönyörű menyasszony volt az egyedülálló ruhájában, amit Dubajból hozattak, csakúgy, mint szeretett húga, Vivien különleges ruháját. A Bors pedig azt is első kézből tudta meg: kis Tina babát vár! Ez pedig azt jelenti, Bangó Margit ükmama lesz, Bangó Marika dédmama, Tina pedig nagymama!