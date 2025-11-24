Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Hoppá! Nem várt helyről gratuláltak Bangó Margit dédunokájának – Ez derült ki a férjéről

Bangó Margit
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 16:00
Emilio lánya esküvőSwing a ’ la Django
Bangó Margit örömmel dolgozik dédunokája újdonsült férjével! Emilio lánya esküvőjén minden szem a menyasszonyra szegeződött, pedig az újdonsült férj is ismert: Dani Norbert a Swing à la Django zenekar gitárosa.

Ahogy arról a Bors exkluzív módon beszámolt: november 21-én, pénteken megházasodott Bangó Margit dédunokája, kis Tina. Emilio lánya gyönyörű volt az esküvőn, és nem csoda, ha szinte minden a menyasszonyról szólt, de nem szabad megfelejtkezni a boldog férjről, Dani Norbertről sem! Neves zenekar köszöntötte most fel a zenész fiút.

Emilio lánya, becenevén Tini gyönyörű volt az esküvőn
Jellinek Tina és Emilio lánya, becenevén Tini gyönyörű volt az esküvőn, és zenész férje, Dani Norbert is nagyon elegáns volt (Fotó: Bors)

Emilio lánya, Tina újdonsült férje egy színpadon a dédivel!

Jellinek Emilio és Tina büszke örömszülőként tündököltek lányuk esküvőjén. Nem titok, hogy vejüket is szívükbe zárták. Dani Norbert a dédmamával is jó kapcsolatban van, hiszen a Swing à la Django formáció oszlopos tagja – azé a híres zenekaré, akivel a cigányzene királynője, Bangó Margit előszeretettel koncertezik hosszú idő óta!

Hatalmas boldogsággal tudatjuk veletek a fantasztikus hírt, Dani Norbert (zenekarunk gitárosa) és élete párja, Tini egybekeltek, sőt be is jelentették, hogy úton van közös gyermekük is! Áldjon meg Titeket a jó Isten, egészségben, békességben, szeretetben, gazdagságban! Az egész zenekar nevében: »legyen nektek szerencsés«, legyetek boldogak 120 évig!

– üzenték meg a Swing à la Django Facebook-oldalán a fiataloknak.

A kommentszekció pedig nem győzött osztozni az örömükön:

Az Isten egymásnak teremtette ezt a két csodás embert, nagy öröm látni őket a mindennapokban is, ahogy szeretik egymást, a törődést, megbecsülést! Kívánom, hogy maradjon így örökre! A szívem csücskei mindketten! Nagyon jó szülőket választott a baba! Életre szóló boldogságot kívánok a gyönyörű ifjú párnak Isten áldásával!” – méltatta őket egy bennfentes rajongó.

„Sok boldogságot, szeretetet és jó egészséget kívánok mindannyiótoknak!” – kívánta egy újabb hallgató, s még további több mint négyszáz hozzászólás éltette az ifjú párt!

293A1727 Emilio családja kis tina esküvője
Jellinek Tina lányai gyönyörűek voltak: az első házasságából született Tina csodás menyasszony volt, és Emilióval közös lánya, Vivien is csak úgy ragyogott (Fotó: Bors)

Dubajból hozatott ruhában tündökölt a család

Ahogy azt korábban megírtuk: csak a Bors lehetett ott Tina, Emilio lánya esküvőjén. A mindig gondoskodó örömanya, Jellinek Tina gyerekei meseszépek voltak az örömteli eseményen. Kis Tina gyönyörű menyasszony volt az egyedülálló ruhájában, amit Dubajból hozattak, csakúgy, mint szeretett húga, Vivien különleges ruháját. A Bors pedig azt is első kézből tudta meg: kis Tina babát vár! Ez pedig azt jelenti, Bangó Margit ükmama lesz, Bangó Marika dédmama, Tina pedig nagymama!

@borsonline

Kis Tina egy arany Bentley Limuzinnal ment esküdni! Emilioék lánya, kis Tina november 21-én ment férjhez. Meghitt, családi esküvőt terveztek - csak a szűk kört hívták meg. Tehát, úgy 50 főt. Tina egy többmilliós ruciban vonult oltár elé! Ráadásul egy arany Bentley vitte a helyszínre. #bors #emilio #kistina #esküvő #lakodalom

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

