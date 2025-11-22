Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Kaptam tőle egy kisebb pofont is” – Megdöbbentő, mi történt Tina és Emilio lányával az első randi előtt

Bangó Margit
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 20:30
Bangó Margit unokájaBangó Margit dédunokájaEmiliocsaládTina
Bangó Margit dédunokája november 21-én mondta ki a boldogító igent. Tina és Emilio lánya hét éve van együtt a szerelmével.
Doris
A szerző cikkei

November 21-e óta hivatalosan is férj és feleség Tina és Emilio lánya, kis Tina és szerelme, Norbi. A meghitt, ám bizony mégis fényűző szertartásra csak a Bors kapott meghívást, a család pedig csak azt sajnálta, hogy Bangó Margit orvosi kezelése miatt nem lehetett ott a nagy napon.

Emilio lánya, kicsi Tina az esküvőn.
Tina és Emilio lánya esküvőjén mindenki meghatódott (Fotó: Bors)

Tina és Emilio lánya 7 éve van együtt kedvesével, ráadásul tegnap kiderült, hogy hamarosan bővül a család, kis Tina terhes ugyanis, egy kisfiút hord a szíve alatt.

Tina és Emilio lánya meglepő családi sztorit mesélt a Borsnak

 A família boldogsága tehát határtalan, de vajon annak idején hogy ismerkedtek meg a szerelmesek? Nos, az újdonsült feleség a Borsnak árulta el, mi is történt az első randi előtt.

"Az én részemről ez egy barátságnak indult. Én akkor még nagyon kislány voltam, és anyu és a mama részéről is azt hallottam, hogy ha jön az a bizonyos valaki, akkor ő először velük fog beszélgetni. Épp ezért én féltem ettől az egész helyzettől. Amikor eljött az a pont, hogy a Norbi először elvitt engem randizni, mindenkitől nagyon jó reakciót kaptam. Egyedül a kishúgomtól, Vivientől kaptam olyat, hogy azt a mai napig emlegetem. Azt kérdezte, én hogy gondoltam azt, hogy randizni megyek, illetve kaptam tőle egy kisebb pofont is. Bár akkor még hét éves sem volt, és nagyon ragaszkodtunk egymáshoz"

mesélte nevetve kis Tina a meghökkentő családi történetet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu