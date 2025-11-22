„Kaptam tőle egy kisebb pofont is” – Megdöbbentő, mi történt Tina és Emilio lányával az első randi előtt

November 21-e óta hivatalosan is férj és feleség Tina és Emilio lánya, kis Tina és szerelme, Norbi. A meghitt, ám bizony mégis fényűző szertartásra csak a Bors kapott meghívást, a család pedig csak azt sajnálta, hogy Bangó Margit orvosi kezelése miatt nem lehetett ott a nagy napon.

Tina és Emilio lánya esküvőjén mindenki meghatódott (Fotó: Bors)

Tina és Emilio lánya 7 éve van együtt kedvesével, ráadásul tegnap kiderült, hogy hamarosan bővül a család, kis Tina terhes ugyanis, egy kisfiút hord a szíve alatt.

Tina és Emilio lánya meglepő családi sztorit mesélt a Borsnak

A família boldogsága tehát határtalan, de vajon annak idején hogy ismerkedtek meg a szerelmesek? Nos, az újdonsült feleség a Borsnak árulta el, mi is történt az első randi előtt.

"Az én részemről ez egy barátságnak indult. Én akkor még nagyon kislány voltam, és anyu és a mama részéről is azt hallottam, hogy ha jön az a bizonyos valaki, akkor ő először velük fog beszélgetni. Épp ezért én féltem ettől az egész helyzettől. Amikor eljött az a pont, hogy a Norbi először elvitt engem randizni, mindenkitől nagyon jó reakciót kaptam. Egyedül a kishúgomtól, Vivientől kaptam olyat, hogy azt a mai napig emlegetem. Azt kérdezte, én hogy gondoltam azt, hogy randizni megyek, illetve kaptam tőle egy kisebb pofont is. Bár akkor még hét éves sem volt, és nagyon ragaszkodtunk egymáshoz"

– mesélte nevetve kis Tina a meghökkentő családi történetet.