Bizarr rajongás: ez a nő bármit megtesz, hogy Ember Márkkal bújhasson ágyba

Demjén Ferenc dalaira épülő Hogyan tudnék élni nélküled film hatalmas sikert aratott a mozikban, és a streaming szolgáltatókon is. A romantikus mozinak mára akkora rajongótábora, hogy még azt is sikerült elérniük, hogy a filmbeli, fiktív Kuplung zenekar fellépjen az év végi Demjén nagykoncert keretein belül. Emellett számos rajongói csoport is alakult, ahol egyre elképesztőbb és olykor igencsak bizarr történetek és ereklyék kerülnek elő, most éppen Ember Márkkal kapcsolatban.

A Hogyan tudnék élni nélküled szereplői rengeteg nő szívét hódították meg, Ember Márk különösen népszerű lett a film óta (Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár)

A Hogyan tudnék élni nélküled 2. részét követelő Facebook csoportban a minap egy olyan poszt jelent meg, amit még a tagok nagy része sem tudott hova tenni. Egy rajongó hölgy ugyanis annyira szerette volna, ha minden nap a színész mellett térhet nyugovóra, hogy addig nem nyugodott, amíg ezt el nem érte. De vajon mit szól ehhez Ember Márk felesége, Havasi Virág? Valószínűleg semmit, ugyanis a néző úgy váltotta valóra ezt az álmát, hogy egy életnagyságú párnát készíttetett a színész fotójával, amivel most már minden éjszakát együtt tölthet. A kommentelők ki is akadtak rajta.

„Ez már túlzás kicsit. Én is szeretem Márkot, de ez akkor is túlzás. Pláne, hogy van egy nagyon aranyos, intelligens felesége” – jelezte valaki finoman.

„Nekem kicsit bizarr, pedig a „mintát” naaaagyon bírom” – fűzték hozzá.

Ez már beteges rajongás

– jelentette ki egyszerűen egy másik csoporttag.

Van aki a végletekig is elmegy, hogy Ember Márk mellett ébredhessen reggelente, de Marics Peti barátnője is kezdhet aggódni (Fotó: Facebook)

Ember Márk Marics Petit is lekörözi?

A Megasztár zsűritagja már a Valmar által is több ezer rajongóval büszkélkedhetett, a Demjén film pedig még sikeresebbé tette, de úgy tűnik, a nézőknél mégiscsak kollégája volt, aki mindent vitt. Ennek ellenére azért akad olyan rajongó is, aki inkább Marics Petit szeretné az ágyában tudni.

Marics Petis verzió miért nincs?

– kérdezte valaki, és bizony nem ő volt az egyetlen, aki szintén lecsapna egy hasonlóra.

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled láz még mindig nem hagyott alább, így bizonyára a Kuplung koncert és a folytatás is rengeteg érdeklődőt vonz majd.