Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogyan tudnék élni nélküled? – Már a Kuplung koncertre készülnek a szereplők

folytatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 17:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 23. 17:39
Hogyan tudnék élni nélküledDemjén Ferencfilm
Elképesztő sikernek örvend a Demjén Ferenc slágereire épülő film már az első perctől fogva. A napokban pedig történelmi számokat is produkált a film, ugyanis elérte az egymilliós nézőszámot. Kirády Attila, a Hogyan tudnék élni nélküled? producere és megálmodója lapunknak adott interjújában mesélt a második részről és a Kuplung koncertről.
M. K.
A szerző cikkei

Még mindig őrületes sebességgel tombol a Hogyan tudnék élni nélküled?, amely a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar film lett a hazai mozikban. A tavaly decemberben bemutatott premier óta több mint egymillióan váltottak rá jegyet, de a szomszédos országokban is tarolt.

A Hogyan tudnék élni nélküled producere és három férfi főszereplője: Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell
A Hogyan tudnék élni nélküled? producere és megálmodója, Kirády Attila és a filmbéli Kuplung zenekar tagjai: Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hogyan tudnék élni nélküled? – Jövőre érkezik a folytatás

Kirády Attila az elképesztő nézettség kapcsán elárulta: egészen más céljaik voltak a filmmel.

Az az igazság, hogy már az elején reménykedtem benne, hogy 4-500 ezer ember elmegy majd a mozikba, de több mint a duplájára nem számítottam. Nem azért csináltuk, hogy egy nézettségi versenyben vegyünk részt, egyszerűen csak szerettünk volna egy szerethető filmet készíteni, ami eljut a közönséghez. Ez volt az elsődleges szempont és örülünk, hogy ez sikerült; nyilván annak is, hogy ez számokban is megmutatkozik. Amikor elértük a félmilliót, azt gondoltam, hogy nagyjából ez lesz a plafon, de azt tapasztaltuk, hogy a nézők továbbra is folyamatosan jegyet váltanak a filmünkre. A nyári kertmozik óriási érdeklődés mellett játszották, ahogy a sing along vetítésekért is odavoltak a nézők, s erre nagyon büszkék vagyunk.

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereposztása a második részben is hasonló lesz, hiszen a korábban megismert szereplőkkel újra találkozhatnak majd a nézők, de természetesen lesznek meglepetések is.

A folytatás 2026 második felére várható, s bár valóban jó érzés, hogy ennyire népszerű volt az első, most is az a célunk, hogy megint egy jó közönség filmet csináljunk, ami ugyanazt az életérzést sugallja. A folytatásban is Demjén Ferenc dalok lesznek, és a korábban megismert szereplők múltbéli történetét visszük tovább. Hat évvel később játszódik majd, tehát megmarad a retro korszak.

Kuplung-koncert: Amit a rajongók váltottak valóra

A filmben megismert zenekar annyira belopta magát a közönség szívébe, hogy külön Facebook csoportot szerveztek ‘Kuplung koncertet az Arénába’ felkiáltással, amelyhez azóta közel 26 ezren csatlakoztak. A felhívás annyira jól sikerült, hogy az alkotók azóta ígéretet tettek a fikciós fiúbanda valódi fellépésére, erre pedig december 30-án kerül sor az Arénában. A Kuplung Demjén Ferenc koncertjének keretén belül lép majd a színpadra, ennek előkészületei pedig már elkezdődtek.

A szereplőknek rengeteg színházi fellépése van, így nem könnyű az egyeztetés, de ősszel már erre is sor kerül. Igyekszünk minél hamarabb összehozni a próbákat, amelyek ahhoz kellenek, hogy közösen, színvonalasan tudják majd előadni a dalokat a film szereplői. A kibővített Kuplung zenekar fog bemutatkozni a színpadon, reméljük, hogy ez is nagy siker lesz. Nagyon örülünk, hogy ilyen szeretettel várják őket a rajongók.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu