Hogyan tudnék élni nélküled? – Már a Kuplung koncertre készülnek a szereplők

Még mindig őrületes sebességgel tombol a Hogyan tudnék élni nélküled?, amely a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar film lett a hazai mozikban. A tavaly decemberben bemutatott premier óta több mint egymillióan váltottak rá jegyet, de a szomszédos országokban is tarolt.

A Hogyan tudnék élni nélküled? producere és megálmodója, Kirády Attila és a filmbéli Kuplung zenekar tagjai: Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hogyan tudnék élni nélküled? – Jövőre érkezik a folytatás

Kirády Attila az elképesztő nézettség kapcsán elárulta: egészen más céljaik voltak a filmmel.

Az az igazság, hogy már az elején reménykedtem benne, hogy 4-500 ezer ember elmegy majd a mozikba, de több mint a duplájára nem számítottam. Nem azért csináltuk, hogy egy nézettségi versenyben vegyünk részt, egyszerűen csak szerettünk volna egy szerethető filmet készíteni, ami eljut a közönséghez. Ez volt az elsődleges szempont és örülünk, hogy ez sikerült; nyilván annak is, hogy ez számokban is megmutatkozik. Amikor elértük a félmilliót, azt gondoltam, hogy nagyjából ez lesz a plafon, de azt tapasztaltuk, hogy a nézők továbbra is folyamatosan jegyet váltanak a filmünkre. A nyári kertmozik óriási érdeklődés mellett játszották, ahogy a sing along vetítésekért is odavoltak a nézők, s erre nagyon büszkék vagyunk.

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereposztása a második részben is hasonló lesz, hiszen a korábban megismert szereplőkkel újra találkozhatnak majd a nézők, de természetesen lesznek meglepetések is.

A folytatás 2026 második felére várható, s bár valóban jó érzés, hogy ennyire népszerű volt az első, most is az a célunk, hogy megint egy jó közönség filmet csináljunk, ami ugyanazt az életérzést sugallja. A folytatásban is Demjén Ferenc dalok lesznek, és a korábban megismert szereplők múltbéli történetét visszük tovább. Hat évvel később játszódik majd, tehát megmarad a retro korszak.

Kuplung-koncert: Amit a rajongók váltottak valóra

A filmben megismert zenekar annyira belopta magát a közönség szívébe, hogy külön Facebook csoportot szerveztek ‘Kuplung koncertet az Arénába’ felkiáltással, amelyhez azóta közel 26 ezren csatlakoztak. A felhívás annyira jól sikerült, hogy az alkotók azóta ígéretet tettek a fikciós fiúbanda valódi fellépésére, erre pedig december 30-án kerül sor az Arénában. A Kuplung Demjén Ferenc koncertjének keretén belül lép majd a színpadra, ennek előkészületei pedig már elkezdődtek.