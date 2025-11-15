Fontos a luxus: Dulin Metta enélkül el sem tudná képzelni az életét

A nemrég Dubajt is megjárt Dulin Metta Instagram-oldalán számolt be legnagyobb félelméről. Az Ázsia Expressz 2025 sztárja azt is elárulta, hogy mi lenne az egyetlen kívánsága, ha Aladdin szerepébe bújhatna. Természetesen egy modellnél nem kérdés, hogy a plasztikai műtét is szóba került, de Metta erről is bátran mesélt rajongóinak.
Az Ázsia Expressz sztárja úgy érzi, nem kell félni a rajongók véleményétől, ezért teljesen őszintén válaszolt Instagram oldalán követői kérdéseire. Az egyik rajongó azt kérdezte Mettától, hogy: „Ha egy kívánságod lehetne, mi lenne az?”.
Egy végtelen bankkártya. Nagyon sok problémámat megoldaná
– válaszolta a bomba formában lévő modell.
Attól tartok a legjobban, hogy pénz nélkül maradok. Ezért kívánnám a bankkártyát is
– jegyezte meg Metta. A TV2 sztárja ebből egyértelműen kijelenthető, hogy nem fél beszámolni rajongóinak pénzügyeiről.
Dulin Metta sosem titkolta plasztikai beavatkozásait, amiről most is nyíltan beszélt közösségi oldalán.
Mindig elmondom, hogy miket plasztikáztattam. Például a szám sem eredeti, de a melleimet is megcsináltattam. Sokszor mondtam már, hogy a plasztika addig nagyon jó, ameddig az ember jónak is érzi
– írta a modell.
A modell Dubajba utazott nemrég, ahol az elején elgondolkodott hova is foglaljon szállást, mivel anélkül is megoldotta már korábban.
Ennek ellenére a vége nyilván az lett, hogy nagyon jó hoteleket foglaltam. És nem tagadom, hogy itt, Dubajban is borzasztóan élvezem azt a luxust, amiben élek, hiszen egy hatalmas toronyházban lakom, ahol a teraszomról rálátok a Pálma-szigetre. Ráadásul privát medencéje és tengerpartja van az épületnek, ahol még a tengerparti mosdó is olyan, hogy enni lehetne a földről. De már tudom azt, hogy semmi bajom nem történik, hogyha iszonyatos koszos vécében vagy egy bokorban kell pisilnem
– mesélte korábban lapunknak Metta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.