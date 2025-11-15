Fontos a luxus: Dulin Metta enélkül el sem tudná képzelni az életét

A nemrég Dubajt is megjárt Dulin Metta Instagram-oldalán számolt be legnagyobb félelméről. Az Ázsia Expressz 2025 sztárja azt is elárulta, hogy mi lenne az egyetlen kívánsága, ha Aladdin szerepébe bújhatna. Természetesen egy modellnél nem kérdés, hogy a plasztikai műtét is szóba került, de Metta erről is bátran mesélt rajongóinak.

Dulin Metta vagyonáról is őszintén mesélt követőinek (Fotó: Polyák Attila)

Az Ázsia Expressz sztárja úgy érzi, nem kell félni a rajongók véleményétől, ezért teljesen őszintén válaszolt Instagram oldalán követői kérdéseire. Az egyik rajongó azt kérdezte Mettától, hogy: „Ha egy kívánságod lehetne, mi lenne az?”.

Egy végtelen bankkártya. Nagyon sok problémámat megoldaná

– válaszolta a bomba formában lévő modell.

Dulin Metta félelmeiről is beszámolt

Attól tartok a legjobban, hogy pénz nélkül maradok. Ezért kívánnám a bankkártyát is

– jegyezte meg Metta. A TV2 sztárja ebből egyértelműen kijelenthető, hogy nem fél beszámolni rajongóinak pénzügyeiről.

Dulin Metta és Lakatos Levente együtt próbáltak szerencsét a TV2 Ázsia Expressz műsorában (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta sosem titkolta plasztikai beavatkozásait, amiről most is nyíltan beszélt közösségi oldalán.

Mindig elmondom, hogy miket plasztikáztattam. Például a szám sem eredeti, de a melleimet is megcsináltattam. Sokszor mondtam már, hogy a plasztika addig nagyon jó, ameddig az ember jónak is érzi

– írta a modell.

Megváltozott az Ázsia Expressz után

A modell Dubajba utazott nemrég, ahol az elején elgondolkodott hova is foglaljon szállást, mivel anélkül is megoldotta már korábban.

Ennek ellenére a vége nyilván az lett, hogy nagyon jó hoteleket foglaltam. És nem tagadom, hogy itt, Dubajban is borzasztóan élvezem azt a luxust, amiben élek, hiszen egy hatalmas toronyházban lakom, ahol a teraszomról rálátok a Pálma-szigetre. Ráadásul privát medencéje és tengerpartja van az épületnek, ahol még a tengerparti mosdó is olyan, hogy enni lehetne a földről. De már tudom azt, hogy semmi bajom nem történik, hogyha iszonyatos koszos vécében vagy egy bokorban kell pisilnem

– mesélte korábban lapunknak Metta.