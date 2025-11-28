Drogtörvény szigorítás: Gáspár Zsolti már látja a pozitív változást

Gáspár Zsolti gyakorlatilag egész évben járja az országot, hiszen számos adománygyűjtő program fűződik a nevéhez. Éppen ezért nagyon pontos képe van a magyarországi droghelyzetről, ami az utóbbi időben drámai fordulatot vett azzal, hogy robbanásszerűen elterjedtek a dizájner drogok vagyis főként a kristály és a biofű. Zsolti gazda szoros kapcsolatot ápol Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal is, így valóban naprakész a kényes témában, amit a magyar kormány is prioritásként kezel. Mi sem jelzi ezt jobban, mint a drogtörvény szigorítása, ami idén lépett életbe Magyarországon.

Gáspár Zsolti kiáll a drogtörvény szigorítása mellett. Munkát adna a kábulatra ácsingózóknak (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti szerint is helyes lépés volt a drogtörvény szigorítása

„Van szerencsém sok időt tölteni Horváth Lászlóval a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal járjuk a kisebb-nagyobb településeket. Emellett pedig nagyon örülök neki, sőt süvegelendőnek tartom, hogy a magyar kormány belevágott a drogtörvény szigorításába, hiszen nagyon nagy szükség volt erre.

Az pedig külön dicséretes, hogy Orbán Viktor delegált a feladatra egy nagyon derék embert”

– kezdte a Borsnak Gáspár Zsolti, aki nyomon követi az új, szigorított drogtörvény után zajló eseményeket is.

Gáspár Zsolti amiben csak tudja, támogatja Horváth László áldozatos munkáját (Fotó: Bors)

„Én azt mondom, hogy a kábulathoz nem kell kristály és biofű!”

„Annak pedig külön örülök, hogy egyre-másra kapják el a kábítószer-terjesztőket, akik teleszórták a kisebb falvakat is az olcsó, halálos mérgekkel, vagyis a dizájner drogokkal. Sajnos, nap mint nap látom, milyen hatalmas károkat okoznak ezzel a fogyasztóknak és természetesen a fogyasztók családtagjainak is. Hiszen ezek az emberek, a gyerekeik szeme láttára változnak zombivá, miközben még azt a kis pénzt is elveszik a szájuktól. Nem beszélve arról, hogy a drogfogyasztáshoz számos bűncselekmény is kapcsolódik, hiszen a függők bármire hajlandók, hogy pénzhez jussanak” – fogalmazott Zsolti gazda, aki egy ajánlatot is tett azoknak, akik a drogdílerek sorozatos lebukása után, továbbra is bódulatra vágynak. „Én azt mondom, hogy a kábulathoz nem kell kristály és biofű! Aki kábulatra vágyik, jöjjön el hozzám a tanyára. Adok én olyan munkát, hogy abba beleszédül és még jót is fog aludni, ha egész nap a levegőn, a birkák között dolgozik” – fűzte hozzá Gáspár Zsolti.