Drogtörvény szigorítás: Gáspár Zsolti már látja a pozitív változást

Gáspár Zsolti gyakorlatilag egész évben járja az országot, hiszen számos adománygyűjtő program fűződik a nevéhez. Éppen ezért nagyon pontos képe van a magyarországi droghelyzetről, ami az utóbbi időben drámai fordulatot vett azzal, hogy robbanásszerűen elterjedtek a dizájner drogok vagyis főként a kristály és a biofű. Zsolti gazda szoros kapcsolatot ápol Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal is, így valóban naprakész a kényes témában, amit a magyar kormány is prioritásként kezel. Mi sem jelzi ezt jobban, mint a drogtörvény szigorítása, ami idén lépett életbe Magyarországon.
„Van szerencsém sok időt tölteni Horváth Lászlóval a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal járjuk a kisebb-nagyobb településeket. Emellett pedig nagyon örülök neki, sőt süvegelendőnek tartom, hogy a magyar kormány belevágott a drogtörvény szigorításába, hiszen nagyon nagy szükség volt erre.
Az pedig külön dicséretes, hogy Orbán Viktor delegált a feladatra egy nagyon derék embert”
– kezdte a Borsnak Gáspár Zsolti, aki nyomon követi az új, szigorított drogtörvény után zajló eseményeket is.
„Annak pedig külön örülök, hogy egyre-másra kapják el a kábítószer-terjesztőket, akik teleszórták a kisebb falvakat is az olcsó, halálos mérgekkel, vagyis a dizájner drogokkal. Sajnos, nap mint nap látom, milyen hatalmas károkat okoznak ezzel a fogyasztóknak és természetesen a fogyasztók családtagjainak is. Hiszen ezek az emberek, a gyerekeik szeme láttára változnak zombivá, miközben még azt a kis pénzt is elveszik a szájuktól. Nem beszélve arról, hogy a drogfogyasztáshoz számos bűncselekmény is kapcsolódik, hiszen a függők bármire hajlandók, hogy pénzhez jussanak” – fogalmazott Zsolti gazda, aki egy ajánlatot is tett azoknak, akik a drogdílerek sorozatos lebukása után, továbbra is bódulatra vágynak. „Én azt mondom, hogy a kábulathoz nem kell kristály és biofű! Aki kábulatra vágyik, jöjjön el hozzám a tanyára. Adok én olyan munkát, hogy abba beleszédül és még jót is fog aludni, ha egész nap a levegőn, a birkák között dolgozik” – fűzte hozzá Gáspár Zsolti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.