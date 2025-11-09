„Az élet nem mindig a nagy pillanatokról szól” - Dávid Petra váratlan dolgot tett

Dávid Petra nehéz időszakot tudhat a háta mögött, hiszen az idei nyár a felkészülésről és a versenyekről szólt neki. A fitneszikon a motivációs, edzős videóiról és bejegyzéseiről híres, így eléggé megdöbbenthette követői legutóbbi posztja.
Nem lehetett könnyű a mindennapok forgatagában egy kicsit leállni, hiszen nem is erről ismerjük a Házasság első látásra egykori szereplőjét, aki most egy nem akármilyen képsorozattal jelentkezett be közösségi oldalán.
Néha jó csak megállni egy pillanatra.🌙
Tegnap este a Városliget Caféban ültem, és azon kaptam magam, hogy végre nem rohanok
- írta bejegyzéséhez Dávid Petra.
Hozzátette, hogy nem mindig az a megoldás, hogy az ember életének következő céljára összpontosít, hanem rendben van, ha egy kicsit hagyjuk a dolgokat magunk körül elcsitulni.
„Csak figyeltem a fényeket, az embereket, a zenét… és azt éreztem, hogy minden rendben van.
nem kell mindig a következő célra koncentrálni. Van, amikor az a legnagyobb siker, ha egyszerűen csak jól érzed magad ott, ahol épp vagy.”
Hiszen, ahogy ő is mondja, az élet nem mindig a nagy pillanatokról szól.
Az élet nem mindig a nagy pillanatokról szól —
hanem azokról a csendes estékről, amikor végre béke van benned.
