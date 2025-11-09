Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Az élet nem mindig a nagy pillanatokról szól” - Dávid Petra váratlan dolgot tett

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 08:30
elcsendesedésHázasság első látásra
A Házasság első látásra sztárja általában rohanósabb hétköznapokat él meg. Dávid Petra is életében is szükség van a lelassulásra, amit most ki is használt.

Dávid Petra nehéz időszakot tudhat a háta mögött, hiszen az idei nyár a felkészülésről és a versenyekről szólt neki. A fitneszikon a motivációs, edzős videóiról és bejegyzéseiről híres, így eléggé megdöbbenthette követői legutóbbi posztja.

Dávid Petra
Dávid Petra jól érzi magát / Fotó: MW archív

Dávid Petra egyszerűen csak jól érzi magát ott, ahol van

Nem lehetett könnyű a mindennapok forgatagában egy kicsit leállni, hiszen nem is erről ismerjük a Házasság első látásra egykori szereplőjét, aki most egy nem akármilyen képsorozattal jelentkezett be közösségi oldalán.

Néha jó csak megállni egy pillanatra.🌙
Tegnap este a Városliget Caféban ültem, és azon kaptam magam, hogy végre nem rohanok

- írta bejegyzéséhez Dávid Petra.

Hozzátette, hogy nem mindig az a megoldás, hogy az ember életének következő céljára összpontosít, hanem rendben van, ha egy kicsit hagyjuk a dolgokat magunk körül elcsitulni.

„Csak figyeltem a fényeket, az embereket, a zenét… és azt éreztem, hogy minden rendben van.
 nem kell mindig a következő célra koncentrálni. Van, amikor az a legnagyobb siker, ha egyszerűen csak jól érzed magad ott, ahol épp vagy.”

Hiszen, ahogy ő is mondja, az élet nem mindig a nagy pillanatokról szól.

Az élet nem mindig a nagy pillanatokról szól —
hanem azokról a csendes estékről, amikor végre béke van benned.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu