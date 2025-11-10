„Én ott leszek melletted” - Biztató sorokkal üzent Dávid Petra

Ahogy a bejegyzésében is áll: ,,Nem csodát ígérek - hanem eredményt." Dávid Petra ha valamit megtanult az évek során az az, hogy rendkívüli erővel és kitartással bármit el lehet érni, így neki senki nem mondhatja, hogy valamire nem képes, feláll leporolja a ruháját és megcsinálja.

Dávid Petra komoly célkitűzésekkel hozta le az idei évet MW Archív Dávid Ptra

Dávid Petra sosem adta fel és most kész másokon segíteni

Sok évvel ezelőtt én is ott voltam, ahol most lehet, hogy te is vagy.

Tele kérdésekkel, bizonytalansággal, félelemmel

- írja bejegyzésében.

Dávid Petra az évek során rendkívüli változásokon ment keresztül, nem csak a testét, de a mentális egészségét tekintve is. Tartalmai rendszerint az évek alatt felhalmozott tapasztalatairól szól és kemény munkájának az eredményeiről.

A Házasság első látásra sztárjának magánéletéről, még ha nem is olyan sokat tudni, arról rendszeresen beszámol mennyire nehéz volt folytatnia az útját, amely még korántsem ért véget.

„Aztán jött egy döntés. Egyetlen döntés, ami megváltoztatott mindent.

Nem egyik napról a másikra történt, hanem kitartással, munkával és hittel.

Pont ezért tudom, hogy ha te is elhatározod magad, meg fogod tudni csinálni.

Nem kell tökéletesnek lenned.

Csak el kell kezdened.

Én ott leszek melletted, hogy végigvigyelek az úton, amin egyszer én is végigmentem” - zárta sorait.

A fitneszguru most hűen nevéhez kész másokat is edzeni, megtanítva őket arra, miképpen hozhatják ki magukból a bennük rejlő maximumot. Változásával több ezer embert motivál.