Curtis vs. Majka: Ennek a harcnak sosem lesz vége!

Curtis labdarúgóként kezdte a pályafutását, de ahhoz, hogy elérjen odáig, ahol ma tart, hosszú utat kellett bejárnia.

Curtis focistaként kezdte - Fotó: hot! magazin archív

Curtis berúgta magát a köztudatba

Ahogyan volt társánál, úgy nála sem a színpad volt az elsődleges cél, hiszen kezdetben a gyepen érezte magát igazán otthon. Fiatalon debütált az Újpest focicsapatában, majd hamar megkapta profi szerződését, nagy karrier állt előtte, azonban egy térdsérülés miatt abbahagyta a labdarúgást, és elkezdett a zenével foglalkozni, ami végül az egyik legnagyobb szerelme lett.

Igazi mélyrepülés

Többször keveredett botrányba, a Majkával való első szakítása is a drogproblémái következménye volt. Ez akkor került nyilvánosságra, amikor többször is távol maradt az előre lebeszélt fellépésekről, így akkori társa kénytelen volt nélküle megcsinálni a bulikat.

Curtis többször is távol maradt az előre lebeszélt fellépésekről - Fotó: hot! magazin archív

A megváltás éve

Nagy sikerként könyvelhette el, hogy 2022-ben megszerezte a dzsungel királya címet a Celeb vagyok, ments ki innen! legutóbbi szériájában, de az igazi áttörést talán az idei év hozhatja el neki, hiszen a saját zenekara elindulása mellett szerepet kapott az újraindított The Voice-ban is: ő lesz az egyik coach.

Zűrös évek után békesség

A rappernek kevés ismert barátnője volt az évek alatt. 2014-ben szakított a menyasszonyával, Bettinával, akivel csúnya véget ért a kapcsolatuk. 2020-ban jelentette be a szakítását Krisztivel, aki a gyermeke édesanyja, ám a kisfiuk érdekében megmaradt köztük a jó viszony. Azóta Barnai Judit sportoló a szerelme, akivel nemrég költöztek be a közös otthonukba.

Curtis és Judit három éve alkotnak egy párt - Fotó: hot! magazin archív

Majka szintén hatalmas utat járt be ahhoz, hogy sikeres rapper legyen.

Majka a ValóVilág első évadában lett ismert - Fotó: hot! magazin archív

Ózdról a képernyőkre került Majka

A ValóVilág villájában vált igazán ismertté 2002-ben, előtte villanyszerelést tanult, és imádott focizni. A széria végén a dobogó második fokára ért el – ekkor még nem gondolta, hogy ő lesz a műsor történetének legnagyobb győztese. Az ezt követő években főként rapperként ért el elképesztő sikereket, emellett műsorvezetőként folyamatosan egy országot ültet le a képernyő elé.

Jó gyerek?

A rapper igyekezett tartózkodni a botrányoktól, de valahogy mindig a tűz közepén találta magát – résztvevőként vagy külső szemlélőként. 2005-ben például kitálalt az állítólagos szeretője, Spitz Tünde, aki miatt megingott az akkori párkapcsolata Kiss Ramónával. Tavalyi pedig felröppent az a pletyka, hogy különböző idegen lányoknak küldött üzeneteket, amelyekben a backstage-be invitálta őket. Sosem derült ki, hogy valós üzenetekről van-e szó vagy megpróbálták lejáratni Majkát.

Fel az égbe

Kétség sem fér hozzá, hogy ő a TV2 egyik legnépszerűbb arca. Végigjárta a szamárlétrát, kisebb műsorokkal kezdte, de a népszerűségével együtt nőttek a feladatai is. A Sztárban Sztár oszlopos tagja, emellett vezette A Nagy Duettet is, de részese volt a Rising Starnak és a Bezár a bazár!-nak is, a Zsákbamacska pedig az egyik legsikeresebb műsora volt.

Majka sikeres rapper és műsorvezető lett - Fotó: hot! magazin archív

Falta a nőket

Az ózdi rapper a villából kiszabadulva egyenesen Fresh Andi ágyában landolt, akivel nem volt hosszú életű a kapcsolatuk. Ezt követően vállalta fel a viszonyát Kiss Ramónával, a kapcsolatuknak Spitz Tünde vetett véget. Debreczeni Zita és Molnár Anikó is a hódításai közé tartozott, de a nagy szerelem talán Zana Katica volt: három évig tartott a kapcsolatuk. 2010-ben az Ezek megőrültek! forgatása alatt ismerte meg Dundikát, akivel azóta is elválaszthatatlanok.

Majka és Majoros Hajnalka két éve házasodtak össze - Fotó: hot! magazin archív

Újra fellángolt a viszály

Kettejük számára az igazán nagy sikert a Belehalok című daluk hozta meg, amit BLR-rel közösen készítettek. A produkció jelenleg 76 millió megtekintésnél jár az egyik vi­deó­meg­osz­tó portálon. Egymás után jöttek a slágerek, akkor úgy tűnt, hogy a hármasuk elválaszthatatlan, ám 2014-ben BLR bejelentette, hogy külön utakon folytatják.

A népszerűségük folyamatosan növekedett, ám 2018-ban eljött az első szakítás. Akkoriban mindenki tudta, hogy a két előadó útjai szétválnak, mégpedig Curtis drogproblémái miatt, amiről Majka a SZIN-es fellépésükön mesélt.

„A Jóistentől kaptam egy barátot még kilenc évvel ezelőtt, akivel együtt eljutottunk odáig, hogy ge*i nagy bulikat csinálunk. De az elmúlt öt évben bejött a képbe egy harmadik barát is, aki nélkül az én barátom nem tud meglenni. Ez a harmadik barát pedig nem más, mint az a kib***ott, mocskos, ge*i kábítószer! Az elmúlt öt évben mindent megpróbáltunk megtenni annak érdekében, hogy ez a formáció megmaradjon, de sajnos nem sikerült. Sajnos el kellett köszönnünk Curtistől!”

A viharos szétválást követően 2019-ben Attila bevonult az elvonóra. Akkor úgy tűnt, hogy minden rendben van, hiszen egy évre rá bejelentették közös turnéjukat a 100 Tagú Cigányzenekarral.

„A dolgok változnak. Néha az emberek el kell távolodjanak egymástól ahhoz, hogy aztán újra közel kerülhessenek” – írta akkor Majka a közösségi oldalára, majd úgy tűnt, hogy rendeződtek a dolgok.

2022-ben azonban Curtis nem jelent meg egy villányi fellépésen, ezt követően jelentették be ismételten a szétválásukat. Ezután a szólókarrierjüket építették, és úgy tűnt, hogy mindketten kiteljesedtek a saját világukban – egészen mostanáig. Ugyanis Curtis a szakítás évfordulójára írt bejegyzésében ismét beleállt Majkába.

Ne engedjétek meg senkinek, hogy kihasználjon titeket. Ne engedjétek meg, hogy megalázzanak és kevesebbnek érezd magad emiatt

– tette közzé, utalva ezzel arra, hogy szerinte Majka sokkal több pénzt tett el a koncertek után, mint ő, pedig megérdemelte volna.

Az ózdi fenegyerek válasza ezúttal nem maradt el.

Rengeteg hazugságot kitermeltél a nyilatkozataidban az elmúlt évben arról, hogy kettőnk kapcsolata miért és hogyan ért véget. Azt írod, hogy életed legfontosabb döntését hoztad meg egy évvel ezelőtt. Az igazság az, hogy mi hoztuk meg helyetted. Tudatos karrierépítésnek állítod be az egy évvel ezelőtti eseményeket, pedig életed legnagyobb f*szságát követted el, amiből aztán jól jöttél ki, mint azóta mindenből.

Úgy tűnik, az eddig békés viszony ismét háborúvá érett kettejük között, amin nem segít az, hogy – közvetetten vagy közvetlenül – üzeneteket küldenek egymásnak a nyilvánosság előtt. A közös rajongók pedig csak azt kérdezik: vajon véget ér valaha ez a harc?