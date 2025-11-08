Curtis megrendítő vallomást tett: Hálát adok az égnek, hogy erőt adott ahhoz, hogy rendbe jöjjek

Curtis egykor óriási balhék főszereplője volt, de az utóbbi időben lenyugodott és harmonikus életet él szeretett feleségével, Judie-val. A család, zene és a sport kiemelkedő szerepet játszik az életében, de úgy tűnik, hogy a Netflixen található Babo: A Haftbefehl-sztori nagyon mély hatással volt rá, és eszébe juttatta élete legsötétebb időszakát, mikor a függőséggel harcolt.
Rendesen megütött a Haftbefehl sztori a netflixen…
Mint ha magamat làttam volna anno😢😢🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Rengeteg hasonlóság és párhuzam…
Hálát adok az égnek ,hogy erőt adott ahhoz hogy rendbe jöjjek és azért ,hogy most ott lehetek ahol vagyok🙏🏼
A családomért!Judieért!Vadász Roliért!Hideg Laciért és még sorolhatnék pár nevet…
Szeretlek titeket!
Köszönöm nektek is!A rajongóknak is akik végig támogattatok és bíztatok bennem akkor is mikor cserben hagytalak anno titeket😞😢🤦🏻♂️🙏🏼💜
– írta közösségi oldalán Curtis.
A megható írást természetesen Curtis szerelme sem hagyta szó nélkül, ezt kommentelte: "Nagyon szeretlek. Barmi tortenjen en ott leszek melletted🙏🏾❤️"
Itt lehet megtekinteni Curtis posztját:
