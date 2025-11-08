Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Curtis megrendítő vallomást tett: Hálát adok az égnek, hogy erőt adott ahhoz, hogy rendbe jöjjek

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 11:20
meghatóvallomás
Curtis köszönetet mondott, megható poszttal jelentkezett.

Curtis egykor óriási balhék főszereplője volt, de az utóbbi időben lenyugodott és harmonikus életet él szeretett feleségével, Judie-val. A család, zene és a sport kiemelkedő szerepet játszik az életében, de úgy tűnik, hogy a Netflixen található Babo: A Haftbefehl-sztori nagyon mély hatással volt rá, és eszébe juttatta élete legsötétebb időszakát, mikor a függőséggel harcolt.

Széki Attila Curtis és párja Barnai Judit Judie
Curtis és Judie
Fotó: Fotó: Szabolcs László / Stylist: Paksi Éva / Helyszín: Mystery Hotel Budapest / hot! magazin

Rendesen megütött a Haftbefehl sztori a netflixen…
Mint ha magamat làttam volna anno😢😢🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Rengeteg hasonlóság és párhuzam…

Hálát adok az égnek ,hogy erőt adott ahhoz hogy rendbe jöjjek és azért ,hogy most ott lehetek ahol vagyok🙏🏼
A családomért!Judieért!Vadász Roliért!Hideg Laciért és még sorolhatnék pár nevet…

Szeretlek titeket!

Köszönöm nektek is!A rajongóknak is akik végig támogattatok és bíztatok bennem akkor is mikor cserben hagytalak anno titeket😞😢🤦🏻‍♂️🙏🏼💜

– írta közösségi oldalán Curtis.

A megható írást természetesen Curtis szerelme sem hagyta szó nélkül, ezt kommentelte: "Nagyon szeretlek. Barmi tortenjen en ott leszek melletted🙏🏾❤️"

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu