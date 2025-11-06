Vége: Curtis nyilvánosan kért bocsánatot, ennyi volt

Curtis nevéhez egykor rengeteg balhé fűződött, de az utóbbi időben lenyugodott és boldog, kiegyensúlyozott életet él feleségével, a kosárlabdázóként ismert Barnai Judittal. Januárban viszont volt egy nagy port kavaró ügye, ugyanis egy jótékonysági meccsen összetűzésbe keveredett egy szurkolóval, és végül tettlegességig fajult a vita – úgy tűnik, hogy végre sikerült lezárni az ügyet, ugyanis a rapper a közösségi oldalán, nyilvánosan kért bocsánatot.
A 2025.01.25-én Egerben megrendezett Erőss Róbert Emléktornán
történtekkel kapcsolatban teszem ezt a nyilatkozatot.
Ott, akkor dühömben többször megütöttem egy szurkolót. Később több
fórumon (rádióban, televízióban, internetes felületen) agresszívnak és
alkoholistának minősítettem.
Emiatt tőle bocsánatot kérek
– írta Curtis.
