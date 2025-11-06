Vége: Curtis nyilvánosan kért bocsánatot, ennyi volt

Curtis nevéhez egykor rengeteg balhé fűződött, de az utóbbi időben lenyugodott és boldog, kiegyensúlyozott életet él feleségével, a kosárlabdázóként ismert Barnai Judittal. Januárban viszont volt egy nagy port kavaró ügye, ugyanis egy jótékonysági meccsen összetűzésbe keveredett egy szurkolóval, és végül tettlegességig fajult a vita – úgy tűnik, hogy végre sikerült lezárni az ügyet, ugyanis a rapper a közösségi oldalán, nyilvánosan kért bocsánatot.

Curtis / Fotó: MATE KRISZTIAN / MW Bulvár

A 2025.01.25-én Egerben megrendezett Erőss Róbert Emléktornán

történtekkel kapcsolatban teszem ezt a nyilatkozatot.



Ott, akkor dühömben többször megütöttem egy szurkolót. Később több

fórumon (rádióban, televízióban, internetes felületen) agresszívnak és

alkoholistának minősítettem.



Emiatt tőle bocsánatot kérek

– írta Curtis.