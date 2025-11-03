"Vállvetve indulunk el ezen az úton" – Curtis ismét könnyeket csalt rajongói szemébe

Curtis és Csikós Gergely a Mokka hétfő reggeli adásában mesélt arról a közelgő jótékonysági labdarúgó tornáról, amely már több beteg gyermek életén is segített.
A Remény Ligáját Curtis és Csikós Gergely szervezte: ez egyébként nem ez az első alkalom, hogy Curtis a labdarúgáson keresztül támogat rászoruló gyerekeket.
Geriék és az ő cégük mindig azonnal segítenek, és konkrétan vállvetve indulunk el ezen az úton és visszük is véghez
- mondta el Curtis.
A rapper példaként említette Tomikát, egy beteg gyermeket, akinek több mint 700 millió forintot gyűjtöttek össze, hogy kirepítsék és megfelelő ellátáshoz juttassák.
A november 9-i rendezvényen, Diósgyőrben, a Gyermekonkológiai Intézetnek gyűjtenek majd adományokat. Curtis már nyáron is járt az intézetben, ahol beszélgetett a gyerekekkel és ajándékokat vitt nekik - ez a látogatás inspirálta a régóta megálmodott esemény megszervezését.
Azok, akik azonnal csatlakoztak a tornához: a Diósgyőr, a Debrecen, az Újpest öregfiúk csapata, a Szupernova csapata, a Team Curtis és DJ Dominique és Barátai
- sorolta Curtis. A csapatok és támogatóik pénzt gyűjtenek, és aláírt mezeket is felajánlanak licitálásra, amelyek bevétele szintén a gyerekek javára megy.
Csikós Gergely a rendezvény szervezéséről is mesélt, és elmondta, hogy jegyeket lehet vásárolni, így a résztvevők nemcsak a gyerekeket támogatják, hanem egy valódi élményben is részesülnek, hiszen régi válogatott focistákkal találkozhatnak.
Támogatói jegyeket is lehet vásárolni azoknak, akik nem tudnak eljönni, de szeretnék segíteni a gyerekeket
- tette hozzá a tornát nagy szenvedéllyel megrendező Curtis.
