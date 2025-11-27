Szívszorító összefogás: Curtis nemes ügy mellé állt, kisfia is segít

Az újpesti rapper azt vallja, mindenkinek vissza kell adni abból a jóból, amit kapott és neki saját bevallása szerint jutott bőven. De nemcsak Curtis, hanem barátai is így gondolkoznak, így jött létre a sztárfoci.

Curtis felesége, Judie is ott lesz a jótékonysági sztárfocin

Curtis rászoruló gyerekeken segít barátaival

Mindig is érzékeny volt szociálisan a korábbi újpesti focista, Széki Attila. Curtis, aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy legyőzte önmagát, most is ott segít, ahol tud: barátaival öt éve indították útjára a jótékonysági sztárfocit.

„Mi egy baráti társaság vagyunk, vannak köztünk régi focisták, média személyiségek, akik szeretnek együtt focizni” – mesélte kezdeményezésükről a Borsnak Curtis. – „A barátságunk és ismertségünk erejét szerettük volna jó célra fordítani, sokat gondolkoztunk mit lehetne tenni. Óvádi Laci barátom és én összedugtuk a fejünket, hogy segítsünk hátrányos helyzetű gyermekeknek, vagy beteg gyermekeknek. Kapóra jött a foci, a barátság, mindenki beleteszi, amit ő tud, ismertségét, a kapcsolatait, szóval így indult el a jótékonysági sztárfoci, idén már negyedjére rendezzük meg! Az elsőn talán 150-en voltak, de tavaly, meg tavalyelőtt már teltházas volt a rendezvény.”

Curtis kisfia is kiveszi a részét az eseményből

A Megasztár zsűritagja - aki múlt szombaton úgy volt, távol marad az élő show-tól – azt is elárulta, hogy idén már túljelentkezés volt, így jövőre lehet már duplázni kell.