Szívszorító összefogás: Curtis nemes ügy mellé állt, kisfia is segít

Az újpesti rapper azt vallja, mindenkinek vissza kell adni abból a jóból, amit kapott és neki saját bevallása szerint jutott bőven. De nemcsak Curtis, hanem barátai is így gondolkoznak, így jött létre a sztárfoci.
Mindig is érzékeny volt szociálisan a korábbi újpesti focista, Széki Attila. Curtis, aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy legyőzte önmagát, most is ott segít, ahol tud: barátaival öt éve indították útjára a jótékonysági sztárfocit.
„Mi egy baráti társaság vagyunk, vannak köztünk régi focisták, média személyiségek, akik szeretnek együtt focizni” – mesélte kezdeményezésükről a Borsnak Curtis. – „A barátságunk és ismertségünk erejét szerettük volna jó célra fordítani, sokat gondolkoztunk mit lehetne tenni. Óvádi Laci barátom és én összedugtuk a fejünket, hogy segítsünk hátrányos helyzetű gyermekeknek, vagy beteg gyermekeknek. Kapóra jött a foci, a barátság, mindenki beleteszi, amit ő tud, ismertségét, a kapcsolatait, szóval így indult el a jótékonysági sztárfoci, idén már negyedjére rendezzük meg! Az elsőn talán 150-en voltak, de tavaly, meg tavalyelőtt már teltházas volt a rendezvény.”
A Megasztár zsűritagja - aki múlt szombaton úgy volt, távol marad az élő show-tól – azt is elárulta, hogy idén már túljelentkezés volt, így jövőre lehet már duplázni kell.
Elképesztően felemelő érzés ez nekünk, mert ez azt jelenti, hogy még több gyermeknek tudunk mosolyt csalni az arcára. Én fiam, Doncsi előtt is érzékeny voltam szociálisan. De, amióta megszületett, ez halmozottan igaz! Ahhoz a sok jóhoz, ami engem körülvesz, amit kapok fentről, szerintem ez a legkevesebb, amit megtehetek. Hiszek a körforgásban, nem csak kivenni kell a jó dolgokból, hanem vissza is adni! Az élet mindig bebizonyítja, hogy igazam van, és ez az én lelkemnek nagyon jó. Doncsi, aki szintén focizik az Újpestben, nagyon szereti a sztárfocit, már ő is tudja, milyen jó érzés adni, segíteni. Mindig egész nap ott van ő is velünk, a többi gyerekekkel, tényleg egy igazi nagy családi nap ez a rendezvény.
Most is rengeteg ismert labdarúgóval, énekessel, média személyiséggel találkozhatnak, akik regisztrálnak a jótékonysági sztárfocira és hoznak ajándék csomagot a rászoruló gyermekeknek.
Csak hogy néhány nevet mondjak, Pető Brúnó, Kabát Peti, DR. BRS, PSG Ogli, vagy éppen a fiatalok nagy kedvence Balázs Kicks, a régi focisták közül Juhász Rolandon keresztül a Huszti Szabolcson át Priskin Tamás, Torghelle Sándor, Lőw Zsolt is itt lesz. És ők egész nap, ha éppen nem pályán vannak, akkor fotózkodnak szívesen a rajongókkal, dedikálnak, nyugodtan oda mehet hozzájuk bárki, ezért is nagyon szeretem őket, büszke vagyok rá, hogy ilyen barátaim vannak!
Óvádi Lászlótól azt kérdeztük, milyen csomagot vihetnek a rászoruló gyerekeknek azok, akik regisztrálnak.
„Fontos, hogy mi pénzt nem fogadunk el, mi nem szervezet vagyunk! Belépő sincs, akik jönnek, egy-egy csomagot hoznak, mindenki annyit költ a csomagra, amit megengedhet magának. Ami nagyon fontos, hogy ez nem lomtalanítás, aki jön, vegyen valami új játékot, vagy más kedves ajándékot, vagy vásároljon be tisztítószereket. Tegye be egy dobozba, írja rá, hogy kislánynak, kisfiúnak, hány éves gyermeknek szánja, majd betesszük a nagy közös fa alá. Tavaly mintegy kétezer ajándék gyűlt össze!”
