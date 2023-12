Nem hiszed el, kivel állt össze Marics Peti!

Úgy látszik, meggyógyította Marics Peti részlegesen törött bokáját a tánc, mert most már újra focizik. Mint ismert, a ValMar sztárja első teltházas Budapest Parkos bulijukon az első szám felénél megcsúszott és hatalmasat esett. A koncertet hősiesen letolta, de aztán vitték is a kórházba, ahol gipszet kapott és szigorú ágynyugalomra kötelezték. Két hét fekvés után már járógipsszel folytatta a nyári turnésorozatot, ami idén nyáron nagyon durvára sikerült, szinte minden nap más városban léptek fel. S még ki sem pihente a kegyetlen fesztiválszezont Marics Peti, máris elkezdődtek a próbák a Dancing with the Stars műsorra, ahol Stana Alexandrával a győzelemig akartak menetelni.

Sérülése után meglátogatta a Team Curtis Marics Petit Fotó: Facebook

Marics Peti Curtissel jótékonykodik

Sokan féltették is az énekes alig gyógyult lábát, de úgy látszik felesleges volt aggódni. A ValMar népszerű sztárja nagyon komolyan vette a műsort, napi 8-10 órákat töltött partnerével a próbateremben. Végül a döntőig jutottak, ahol csak Krausz Gábor és Mikes Anna tudta megelőzni őket. A sok tánc megerősítette Marics bokáját, aki így boldogan vállalt újabb jótékonysági meccset az Újpest Öregfiúk csapattal, akikkel már többször segítettek. Most pedig még az eddigieknél is több sztár csatlakozott a felkéréshez, például a TV2 sztárja, a kőgazdag PSG Ogli.

– Tavaly nektek is köszönhetően óriási sikerrel zártuk a Sztárfocit, hisz közel 400 megajándékozott gyermeknek tudtunk örömet okozni, olyanoknak, akik egytől egyig nehéz helyzetben vannak, vagy lemondtak róluk a szüleik… Az okokat eddig sem kerestük, hisz mindannyiunk életében voltak már nehézségek, és olyankor nagyon jólesett, ha számíthattunk valakire. December 23-án ismét összejövünk és remélhetőleg újra megtöltjük a csarnokot, ahogy tettük ezt tavaly karácsonykor! Idén még több csapat lesz, így igazi sztárpárádé várható – írta Facebook posztjában a főszervező.