A Megasztár mesterének elege lett: Nem lesz ott több adáson?

A TV2 Megasztár kulisszái mögött ismét feszült a hangulat: ezúttal nem egy versenyző, hanem az egyik mester ingott meg a folytatásban. Curtis néhány nappal az elődöntő előtt jutott el arra a pontra, ahol – bár még nem hozott végleges döntést – úgy tűnik, nagy esély van rá, hogy ott akarja hagyni a műsort. A rappernél most tetőztek az elmúlt hetek történései: a legutóbbi adásban az utolsó versenyzője, Kökény Lali búcsúzott a Megasztár 2025-től, Curtis azonban értetlenül áll a nézők döntése előtt, pláne, hogy olyan énekes még mindig versenyben van, akinek szerinte nincs helye a mezőnyben. Ő azonban belefáradt, hogy az őt kritizálókkal - akár Ádám Attila családjával - tovább harcoljon, betelt nála a pohár.

Ezúttal a Megasztár mestere, Curtis kacérkodik a feladás gondolatával (Fotó: Bors)

Mi történt a Megasztár mesterével?

Az elődöntő próbái során érkezett a telefonhívás, amelyben a műsor szerkesztője érdeklődik Curtis holléte felől. A rapper csalódottan fejti ki, hogy saját versenyző nélkül szerinte már nincs helye és feladata a műsor folytatásában. Ráadásul az Ádám Attila körül kialakult vitában is úgy érzi, hogy végül nem neki lett igaza, ebben is kudarcot vallott. Bár nem mondta ki száz százalékosan, az eddigi történésekből úgy fest, a mérleg nyelve veszélyesen a távozás felé billen, és a rapper komolyan fontolgatja, hogy a mesterszéket is elengedi az idei évadban.

Tóth Gabi próbálja lebeszélni Curtist

A másik mester, Tóth Gabi éppen Szabó Kamillával próbált a szombati elődöntőre, amikor ez a hír a fülébe jutott. Az énekesnő nagyon csalódott lett, hiszen Curtis képében igazi szövetségesre talált. Rengeteg alkalommal értettek egyet különböző helyzetekben, Gabi tehát minden erejével azon volt, hogy lebeszélje a rappert a hirtelen, meggondolatlan döntéséről. Egyelőre eredménytelenül...

Tóth Gabi Curtis visszalépésével nem ért egyet (Fotó: TV2)

Ilyen még nem volt a Megasztárban

A produkció így az elődöntő előtt komoly bizonytalansággal néz szembe: vajon sikerül meggyőzni Curtist a maradásról, vagy idén először egy mester is kiszáll a versenyből?

A helyzet ráadásul tökéletesen illeszkedik ahhoz a hullámvasúthoz, amely az évadot jellemzi. Úgy látszik, ezen a színpadon minden héten valaki fel akarja adni a műsort: előző héten Ádám Attila borult meg annyira, hogy, családja kérésére távozni akart, most pedig egy mester került hasonló lelki állapotba. A Megasztár idei évada tehát nemcsak a tehetségekről, hanem a kulisszák mögött zajló drámákról is szól — és a nézők csak találgatnak, ki lesz a következő, akit megvisel a feszültség. Az, hogy Curtis végül feltűnik-e a szombati show-ban, az egyelőre kérdéses...