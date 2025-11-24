Kendőzetlen őszinteséggel vallott házaséletéről Curtis

Curtis augusztusban vette feleségül válogatott kosárlabdázó barátnőjét, akivel azóta a TV2 Ázsia Expressz című kalandreality műsorában is szerepeltek. A rapper és felesége sokáig menetelt az Ördög Nóra által vezetett műsorban, viszont a végső győzelmet nem tudták megszerezni. A pár azonban boldogabb, mint valaha és hamarosan gyarapodhat is a családjuk.
A TV2 Titkok Ramónával című podcastjének legújabb évada november 24-én délben indult, ahol Lékai-Kiss Ramóna vendége volt az újpesti rapper, Curtis. Az énekes elárulta hogyan élik meg Judie-val a házas életet.
Természetesen szoktunk veszekedni, de nagyon nem szeretek. Mindent meg tudunk beszélni szerencsére
– mesélte Curtis.
A Megasztár zsűritagja elárulta mennyire komolyan gondolják feleségével a családbővítés ötletét, és hogy egyelőre egy gyerekben gondolkodnak, ám később azt sem tartják kizártnak, hogy tovább bővüljön a családjuk. Sőt, az is szóba került, kislányt vagy kisfiút szeretne-e inkább a rapper.
Nekem fontos, hogy fiú legyen. Nagyon rosszul viselném, ha a lányomnak udvarlója lenne
– fejtette ki a rapper a Titkok Ramónával műsorában.
Az énekes előző kapcsolatából született kisfia idén ünnepelte hatodik születésnapját, az iskolát azonban csak jövőre kezdi. Curtis elmondása szerint felesége rendkívül jó kapcsolatot ápol fiával, olyannyira, hogy néha a rapper is irigyli a figyelmet, amit Judie kap tőle. Természetesen az apa-fia kapcsolat is tökéletes kettejük közt, mivel sok időt tudnak együtt tölteni. Curtis és volt párja között ugyanis felhőtlen a viszony, emiatt nem csak hétvégén találkozhatnak.
Az előadó arról is szót ejt a műsorban, hogy kisfiának kendőzetlen őszinteséggel beszél majd a múltjáról, hisz nem szeretné, ha Doni később az osztálytársaitól hallaná a róla szóló kényesebb információkat.
Szeretnék majd vele beszélni az előző életemről. Nem akarom, hogy bármi bántódás érje az osztálytársak miatt. Azért a gyerekszáj nagyon veszélyes
– magyarázta ezzel kapcsolatban a rapper.
Ha valaki még többet szeretne megtudni Curtisről, a családjáról és terveiről, annak mindenképpen érdemes ellátogatni a TV2Play.hu-ra, ahol a teljes beszélgetést megtekintheti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.