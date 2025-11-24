Kendőzetlen őszinteséggel vallott házaséletéről Curtis

Curtis augusztusban vette feleségül válogatott kosárlabdázó barátnőjét, akivel azóta a TV2 Ázsia Expressz című kalandreality műsorában is szerepeltek. A rapper és felesége sokáig menetelt az Ördög Nóra által vezetett műsorban, viszont a végső győzelmet nem tudták megszerezni. A pár azonban boldogabb, mint valaha és hamarosan gyarapodhat is a családjuk.

Curtis és Judy ötéves kapcsolatuk után mondták ki a boldogító igent (Fotó: Bánkúti Sándor)

A TV2 Titkok Ramónával című podcastjének legújabb évada november 24-én délben indult, ahol Lékai-Kiss Ramóna vendége volt az újpesti rapper, Curtis. Az énekes elárulta hogyan élik meg Judie-val a házas életet.

Természetesen szoktunk veszekedni, de nagyon nem szeretek. Mindent meg tudunk beszélni szerencsére

– mesélte Curtis.

A baba is tervben van Curtiséknél?

A Megasztár zsűritagja elárulta mennyire komolyan gondolják feleségével a családbővítés ötletét, és hogy egyelőre egy gyerekben gondolkodnak, ám később azt sem tartják kizártnak, hogy tovább bővüljön a családjuk. Sőt, az is szóba került, kislányt vagy kisfiút szeretne-e inkább a rapper.

Nekem fontos, hogy fiú legyen. Nagyon rosszul viselném, ha a lányomnak udvarlója lenne

– fejtette ki a rapper a Titkok Ramónával műsorában.

Curtis esküvője után az Ázsia Expresszben és a Megasztárban is elnyerte a rajongók szívét (Fotó: TV2)

Az énekes előző kapcsolatából született kisfia idén ünnepelte hatodik születésnapját, az iskolát azonban csak jövőre kezdi. Curtis elmondása szerint felesége rendkívül jó kapcsolatot ápol fiával, olyannyira, hogy néha a rapper is irigyli a figyelmet, amit Judie kap tőle. Természetesen az apa-fia kapcsolat is tökéletes kettejük közt, mivel sok időt tudnak együtt tölteni. Curtis és volt párja között ugyanis felhőtlen a viszony, emiatt nem csak hétvégén találkozhatnak.

Curtis fiának is elmeséli múltját

Az előadó arról is szót ejt a műsorban, hogy kisfiának kendőzetlen őszinteséggel beszél majd a múltjáról, hisz nem szeretné, ha Doni később az osztálytársaitól hallaná a róla szóló kényesebb információkat.

Szeretnék majd vele beszélni az előző életemről. Nem akarom, hogy bármi bántódás érje az osztálytársak miatt. Azért a gyerekszáj nagyon veszélyes

– magyarázta ezzel kapcsolatban a rapper.