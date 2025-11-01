Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Remélem mosolyogni fog odafent” – élőben soha nem látott produkcióval tisztelgett édesapja emléke előtt Curtis a Megasztárban

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 22:41 / FRISSÍTÉS: 2025. november 01. 22:53
Édesapja emléke előtt tisztelgett Curtis a Megasztár színpadán.
A Megasztár második élő show-ja több meglepetést is tartogatott, az egyik mindenképp az egyik zsűritag, Curtis produkciója volt

A rapper a Fehér rózsa című dalát adta elő a TV2 színpadán, ami érzelmektől kicsit sem volt mentes, ugyanis Curtis édesapja emlékére írta a számot. 

Ez a produkció azért lesz kivételes, mert a stúdió felvétele óta soha, sehol nem volt még előadva. Egyszerűen nem tudtam hogy előadni... 

- mondta Curtis az előadása előtti kisfilmben.

Majd könnyes szemekkel hozzátette:

Remélem mosolyogni fog odafent.

A szívfacsaró produkciót pedig itt nézheted meg:

 


