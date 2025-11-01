„Remélem mosolyogni fog odafent” – élőben soha nem látott produkcióval tisztelgett édesapja emléke előtt Curtis a Megasztárban

A Megasztár második élő show-ja több meglepetést is tartogatott, az egyik mindenképp az egyik zsűritag, Curtis produkciója volt.
A rapper a Fehér rózsa című dalát adta elő a TV2 színpadán, ami érzelmektől kicsit sem volt mentes, ugyanis Curtis édesapja emlékére írta a számot.
Ez a produkció azért lesz kivételes, mert a stúdió felvétele óta soha, sehol nem volt még előadva. Egyszerűen nem tudtam hogy előadni...
- mondta Curtis az előadása előtti kisfilmben.
Majd könnyes szemekkel hozzátette:
Remélem mosolyogni fog odafent.
A szívfacsaró produkciót pedig itt nézheted meg:
