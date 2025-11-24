Curtis vallomása: Az elvonón tudta meg, hogy apa lesz, fia adott lökést a leszokáshoz

Curtis az elmúlt időben több helyre is ellátogatott, ahol drogprevenciós előadásokat tartott gyerekek számára. A rapper most elárulta, hogy miért vállalja el ezeket a felkéréseket, de a botrányos múlt is szóba került Lékai-Kiss Ramóna műsorában.

Curtis drogbotránya akkoriban lesokkolta a rajongókat, mivel nem mindennapi volt a bejelentés (Fotó: TV2)

Curtis immár hat éve ismerte fel, hogy a drogok nagyon rossz irányba terelik az életét, és még abban az évben befeküdt az elvonóra.

Azon a nyáron volt egy komoly karaktergyilkosság ellenem, az akkori barátomtól. Akkor én elhatároztam, hogy ez nem mehet így tovább és még abban az évben elmentem az elvonóra

– utalt Majka akkori kifakadására az újpesti rapper a Titkok Ramónával című műsorban. Abban az évben sok minden történt Curtis életében, de valami még Majka szavainál is nagyobb lökést adott neki.

Curtis az elvonón tudta meg gyermeke érkezését

Amikor elvonultam, ott szembesültem vele, hogy nekem gyerekem fog születni. Ez egy akkora lökést adott nekem, hogy biztos lettem abban, hogy innentől le kell tennem a szereket

– árulta el a Megasztár idei évadának zsűritagja, akinek fia azóta is nagy motiváció a rapper számára a nehezebb időszakokban.

Curtis fia már hat éves és lassan elérkezik az idő a beszélgetésre a rapper múltjáról (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy változásokon ment keresztül Curtis

Azokat az embereket, akiktől szereztem a cuccot, már rég eldobtam. Viszont én attól függetlenül ugyanazt a munkát végzem, így persze találkozok néha a szerekkel és van, amikor kontrollálnom kell magam emiatt

– mondta Lékai-Kiss Ramónának a rapper. Curtis azóta nem csak letette a drogokat, hanem másokat is arra próbál biztatni, hogy ne kerüljenek ugyanabba a helyzetbe, mint ő.

Az elején nem szerettem volna ilyen előadásokat tartani, mert nem tartottam magam példaértékűnek. Viszont annyi megkeresést kaptam, hogy miattam tudták letenni a szereket, hogy kezdtem ezen elgondolkodni. A gyerekek szülei a mai napig nem értik, hogyan nyílnak meg mondjuk nekem jobban, mint nekik, de szerintem egy idegennek bátrabban tudsz mesélni ezekről a témákról

– számolt be tapasztalatairól Curtis, aki nemrég óriási sikert aratott a zenéivel.

Ha még többet szeretnél megtudni Curtis harcáról a szerek ellen, akkor mindenképp érdemes ellátogatni a TV2Play.hu-ra, ahol ma déltől a teljes beszélgetést megtekinthető.