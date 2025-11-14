"Szüret volt ma, gyerekek!" - Özönlöttek a gratulációk, hatalmas örömhírt jelentett be Curtis

Nagy öröm érte a minap Curtist. A népszerű rapper, akit a nézők szombatonként a Megasztár zsűrijeként láthatnak viszont a TV2-n, a közösségi oldalán számolt be arról, milyen megtiszteltetés érte őt.
Szüret volt ma, gyerekek! Tudjátok, nem az első arany-, és platinalemezeim, amiket ma megkaptam de még mindig meghatódom mikor ilyen átadásra kerül sor…
- árulta el az Instagram-posztjában a rapper.
Hálás vagyok, hogy ennyien hallgattok, és ennyien pénzt áldoztok a művészetemre. Miattatok tényleg érdemes csinálni ezt az egészet
- emelte ki Curtis, majd köszönetet mondott a szerzőtársainak, a partnereinek és a kiadónak is a sok segítséget.
Megígérem, folyamatosan jönnek továbbra is a CURTIS dalok!
- fogadta meg zárásként a rapper, a kommentszekcióba pedig csakhamar számtalan gratuláció érkezett.
Gratula, tesikém!
- fejezte ki elismerését az üzletember, Szabó András Csuti.
Megérdemelten!
- jelentette ki az énekes Király Viktor.
Megérdemled, még többet is!
- írta egy rajongó is.
