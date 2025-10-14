Megható szerelmi vallomást kapott Bódi Hunor, mindenki ilyenre vágyik

A Bódi tesók, vagyis Bódi Megyer és Bódi Hunor már régóta a magyar bulvárvilág állandó szereplői. A testvérpár életét hatalmas érdeklődés kíséri, hiszen mindketten gyakran feltűnnek a képernyőn és a médiában. Most azonban nem Hunor, hanem párja, Vareha Petra került a figyelem középpontjába. Petra a minap az Instagram-sztorijában mesélt arról, hogyan élte meg, amikor szerelme az Ázsia Expressz forgatása miatt hosszú hetekre távol volt tőle – és arról is, milyen komoly tapasztalatokat szerzett a fogamzásgátlással kapcsolatban.

Bódi Hunor és testvére Ázsia Expressz útja után Petra boldogabb, mint valaha (Fotó: archív / hot! magazin)

Bódi Hunor és Petra – újra a figyelem középpontjában

Hunor és Petra hét éve alkotnak egy párt, és eddig szinte elválaszthatatlannak tűntek. Az Ázsia Expressz forgatása azonban próbára tette a kapcsolatukat – hiszen ez volt az első alkalom, hogy hosszabb időre el kellett válniuk egymástól. Petra most őszintén mesélt arról, milyen volt ez az időszak:

Az elején nehéz volt. Hat év után először aludtam egyedül, és az első hét nagyon kemény volt. Nagyon hiányzott. De ahogy teltek a hetek, egyre jobban ment. Volt időm magamra, volt időm befelé figyelni és egy picit jobban megismerni magam. Az utolsó héten már nagyon vártam haza, de hálás vagyok ezért az időszakért. Mert épített. Néha pont arra van szükségünk, amitől a legjobban tartunk. Persze nagyon örültem, amikor felhívtak, hogy nyertek.

A követői imádták Petra őszinte szavait – sokak szerint, inspiráló látni, mennyire éretten és önreflexíven kezeli a kapcsolatát.

Tabutéma az Instán: Petra őszinte vallomása

A sztorik sora azonban itt nem ért véget. A rajongók kérdezhettek tőle, és valaki felvetette a kényes témát: szedett-e valaha fogamzásgátlót, és mit gondol róla. Petra válasza mindenkit meglepett.

Nagyon határozott véleményem van a fogamzásgátló tablettákról. Évekig szedtem őket, és ma már őszintén sajnálom, hogy egyáltalán valaha bevettem az első szemet

– kezdte őszinte vallomását.

Elmondta, hogy 17 évesen írta fel neki az orvos a gyógyszert, mindenféle kivizsgálás nélkül.

Akkor még nem tudtam, hogy ez csak tünetkezelés, és a valódi problémát nem oldja meg. Amint abbahagytam, sorra jöttek elő az igazi gondok, amikkel azóta is foglalkoznom kell.

Petra szerint fontos lenne, hogy a fiatal lányok és szülők is tudatosabban álljanak a kérdéshez. „Ez az én személyes tapasztalatom, amiből más is tanulhat” – zárta gondolatait.