Bebe őszintén vallott párkapcsolatáról: „A lényeg, hogy ne öljük meg egymást”

A híres zenész és médiaszemélyiség Abebe Dániel, azaz Bebe – a Back II Black együttes énekese – az utóbbi hónapokban ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal viszont nem a színpadon, hanem a magánéletében. A mindig vidám és szókimondó előadó most a Borsnak mesélt részletesen a kapcsolatáról, amelyről kiderült: tele van humorral, szeretettel és némi káosszal. Párja sem ismeretlen a nagyközönség számára, hiszen korábban szerepelt A Nagy Ő és a Csajok, pasik, Balaton című reality műsorban is. Most kiderül, hogyan alakult ki köztük a románc, és mitől működik ilyen jól a kapcsolatuk.

Bebe Mártoni Edina oldalán találta meg a boldogságot (Fotó: TV2)

Bebe szerint a sikeres kapcsolat titka: „Ne öljük meg egymást”

Bebe a Borsnak adott interjúban elárulta, hogy a kapcsolatuk alapja nem más, mint a humor és a kölcsönös türelem.

A cél, hogy ne öljük meg egymást

– mondta nevetve, amikor arról kérdeztük, mi a hosszú távú boldogság titka. Hozzátette, hogy bár mindketten makacs emberek tudnak lenni, mindig megtalálják a közös hangot, és képesek együtt nevetni a legnehezebb helyzeteken is.

Harmónikus-e a kapcsolatunk? Várj, meg kell kérdeznem, Edina ugye harmonikus? Viccelek, boldogok vagyunk, minden a lehető legjobb, most is itt van velem. Fél éve vagyunk együtt, ami azért nem olyan sok, de mindketten azt érezzük, hogy olyan, mintha ezer éve együtt élnénk. Amilyen jól megoldottuk a költözést, biztos lettem benne, hogy megtaláltam életem párját

– tette hozzá mosolyogva.

A képernyők királynője

A zenész kedvese sem ismeretlen arc a szemfüles nézőknek: Mártoni Edina korábban szerepelt a népszerű valóságshow-ban A Nagy Ő-ben, illetve felbukkant, a Csajok, pasik, Balaton-ban is pár képkocka erejéig. Ott egy igazán emlékezetes jelenetben mutatta meg magát – egy vacsorajelenetben például szusit ettek a testéről. A műsorokban szerzett hírneve után azonban inkább a háttérbe húzódott, és a magánéletét építette. Most viszont újra reflektorfénybe került, hiszen Bebe oldalán ismét láthatóvá vált a közösség számára.

Bebe a Back II Black sztárja elárulta, mi a szerelem titkos receptje (Fotó: Markovics Gábor)

A nő hordja a nadrágot

Bebe elárulta, hogy bár sokan azt hinnék, ő kezdeményezett, valójában pont fordítva történt. A zenész szerint ez a laza, őszinte hozzáállás volt az, ami rögtön megfogta benne.

Megunta, hogy nem lépek, és egyszer csak rám írt: Na, mikor viszel el végre randira? Persze nem kellett kétszer mondania, azonnal belementem.

– mesélte nevetve. Bebe és kedvese most boldogabbak, mint valaha. A közösségi oldalakat elárasztják a közös képek, és a rajongók imádják őket együtt.

Nem tudni, mit hoz a jövő. Lassan 50 évesen úgy állok a jövőhöz, hogy ami jön, az jön. Nem szeretünk nagyon sokat előre tervezni, de most minden jó, boldogok vagyunk, szeretjük egymást

– árulta el Bebe.