Bebe őszintén vallott párkapcsolatáról: „A lényeg, hogy ne öljük meg egymást”

A híres zenész és médiaszemélyiség Abebe Dániel, azaz Bebe – a Back II Black együttes énekese – az utóbbi hónapokban ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal viszont nem a színpadon, hanem a magánéletében. A mindig vidám és szókimondó előadó most a Borsnak mesélt részletesen a kapcsolatáról, amelyről kiderült: tele van humorral, szeretettel és némi káosszal. Párja sem ismeretlen a nagyközönség számára, hiszen korábban szerepelt A Nagy Ő és a Csajok, pasik, Balaton című reality műsorban is. Most kiderül, hogyan alakult ki köztük a románc, és mitől működik ilyen jól a kapcsolatuk.
Bebe a Borsnak adott interjúban elárulta, hogy a kapcsolatuk alapja nem más, mint a humor és a kölcsönös türelem.
A cél, hogy ne öljük meg egymást
– mondta nevetve, amikor arról kérdeztük, mi a hosszú távú boldogság titka. Hozzátette, hogy bár mindketten makacs emberek tudnak lenni, mindig megtalálják a közös hangot, és képesek együtt nevetni a legnehezebb helyzeteken is.
Harmónikus-e a kapcsolatunk? Várj, meg kell kérdeznem, Edina ugye harmonikus? Viccelek, boldogok vagyunk, minden a lehető legjobb, most is itt van velem. Fél éve vagyunk együtt, ami azért nem olyan sok, de mindketten azt érezzük, hogy olyan, mintha ezer éve együtt élnénk. Amilyen jól megoldottuk a költözést, biztos lettem benne, hogy megtaláltam életem párját
– tette hozzá mosolyogva.
A zenész kedvese sem ismeretlen arc a szemfüles nézőknek: Mártoni Edina korábban szerepelt a népszerű valóságshow-ban A Nagy Ő-ben, illetve felbukkant, a Csajok, pasik, Balaton-ban is pár képkocka erejéig. Ott egy igazán emlékezetes jelenetben mutatta meg magát – egy vacsorajelenetben például szusit ettek a testéről. A műsorokban szerzett hírneve után azonban inkább a háttérbe húzódott, és a magánéletét építette. Most viszont újra reflektorfénybe került, hiszen Bebe oldalán ismét láthatóvá vált a közösség számára.
Bebe elárulta, hogy bár sokan azt hinnék, ő kezdeményezett, valójában pont fordítva történt. A zenész szerint ez a laza, őszinte hozzáállás volt az, ami rögtön megfogta benne.
Megunta, hogy nem lépek, és egyszer csak rám írt: Na, mikor viszel el végre randira? Persze nem kellett kétszer mondania, azonnal belementem.
– mesélte nevetve. Bebe és kedvese most boldogabbak, mint valaha. A közösségi oldalakat elárasztják a közös képek, és a rajongók imádják őket együtt.
Nem tudni, mit hoz a jövő. Lassan 50 évesen úgy állok a jövőhöz, hogy ami jön, az jön. Nem szeretünk nagyon sokat előre tervezni, de most minden jó, boldogok vagyunk, szeretjük egymást
– árulta el Bebe.
Bebe története igazi bizonyíték arra, hogy a szerelem nem mindig ott kopogtat, ahol várjuk – de ha egyszer megérkezik, mindent felborít. A zenész ma már nem fél kimutatni az érzéseit, és büszkén vállalja párját a nyilvánosság előtt is. Úgy tűnik, a humor, a szeretet és az egészséges káosz valóban működőképes recept az életben. A rajongók örülnek, hogy kedvencük ilyen boldog, hiszen a harmónia a zenéjében is visszaköszön. Ha ez a kapcsolat így folytatódik, Bebét nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is hosszú távú siker várja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.