Balogh Tamásnét ismét betámadták: „Azt mondta rólam, hogy sz*rdarab és semmirekellő vagyok”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 03:00
A Séfek Séfe 6. évadának megosztó szereplője már nem először keveredik internetes adok-kapokba egy másik influenszerrel, de ez nem tántorítja el attól, hogy megvédje magát. Még Balogh Tamásné foglalkozása is terítékre került a videóban, amit már nem hagyhatott szó nélkül.
Bors
A szerző cikkei

Balogh Tamásné Eszter életmódváltásba kezdett néhány hónappal ezelőtt, ám sajnos nem járt sikerrel, így végül a gyomorműtét mellett döntött. Ezzel azonban hatalmas lavinát indított el, és nemcsak a kommentelők, de más tartalomgyártók is véleményt mondtak a döntéséről, ami legtöbb esetben nem volt épp hízelgő rá nézve. Persze azt már tudjuk, hogy a Séfek Séfe Balogh Tamásnéját nem kell félteni, hiszen mindig kiáll magáért, ha valaki nyilvánosan megalázza. Így történt ez most is.

Balogh Tamásné
Balogh Tamásné Eszter férjével együtt dolgozik a vállalkozásán, ami nagyon sikeres mégis sokan azt hiszik, hogy a TikTokról gyűjt pénzt (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné TikTok-oldalán tette közzé azt a felvételt, amiben egy róla készült videóra reagál.

„Thanos Plein készített rólam videót az elmúlt napokban, és eléggé trágár, illetve durva szavakkal illetett engem. Bár ő azt mondta most, hogy ezt nem személyeskedésnek szánta, de azt mondta rólam, hogy sz*rdarab és semmirekellő vagyok. Ezt valószínűleg a hozzáállásomra értette, viszont amikor a videója végén azt mondta, hogy Balogh Tamásné egy káros személyiség a videóval, a tartalmaival és mindenével együtt, akkor azt jó, hogy nem fogom szó nélkül hagyni” – kezdte Eszter.

Balogh Tamásné kora ellenére nagyon sikeres

Hiába gondolják azt sokan, hogy a 30 éves biztosítási tanácsadó az interneten szeretne pénzt gyűjteni, erről szó sincs.

A gyomorműtétem árát én nem a követőimtől szedem össze, mert az, hogy én videókat gyártok, nem azért van, mert szükségem van a pénzre. Nagyon jól menő vállalkozásom van, biztosításokkal foglalkozom, bár ő ezt úgy fogja fel, mintha mentegetném magam. De az azért elég kemény, hogy ő azt mondja a biztosítási szakmára, hogy ez kóklerszakma. Azt gondolom, hogy van benne igazság, de nem szabad általánosítani, mert én már több mint 8 éve foglalkozom ezzel, és az ügyfeleim elégedettek

 – magyarázta a Séfek Séfe 2024-es évadának sztárja.

„Ha körülnéztek a TikTokon, akkor sokkal károsabb személyek vannak nálam, mint például akik kunyerálnak, azt mondják, hogy állatmenhelynek gyűjtenek, de a felét elteszik, vagy szegény családoknak segítenek, aztán mégsem. Én, amit kaptam a TikTok által, több százezer forintot, mind az utolsó fillérig elvittem a menhelyre” – tette hozzá.

Balogh Tamásné
Balogh Tamásné biztosítási tanácsadóként már számos szakmai díjat nyert, mégis sokan bántják a munkája miatt (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Eszter videóival senkit sem akar bántani

Az amatőr szakácsnak azt is felrótták, hogy milyen tartalmakat készít, pedig úgy érzi, csupán a rajongói igényeit igyekszik kiszolgálni.

Az, hogy a videóim milyenek, pedig a saját döntésem. Ha elhívnak egy burgerezőbe kóstolni, vagy recepteket teszek fel, az azért van, mert engem a Séfek Séfében ismertek meg, és igenis sokan szeretik a főzős tartalmaimat. Én nem bántok senkit a videóimban, senkibe nem állok bele, persze ha valaki belém áll, akkor visszaszólok, és készítek válaszvideót, de nem ezáltal szeretnék követőket toborozni, hanem a saját életemet osztom meg 

– jelentette ki.

@baloghtamasneeszter Tisztában vagyok azzal, hogy a sleeve műtét miatt micsoda komment és videóhadjárat lesz ellenem, de hogy valaki, aki engem nem ismer és azt mondja rólam, hogy a tartalmaim és a videóim és minden ami én vagyok, káros az embereknek, azért ezt én sem szeretném szó nélkül hagyni. Én őszintén beszélek Nektek arról, mi vár rám, viszont senkit nem bíztatok erre. Thanos Pleint nem lehet megemlíteni ,,adatvédelmi” okok miatt, pedig szerettem volna. Azt elfogadom, hogy nem vagyok kitartó. De az ember nem ismer engem, semmirekellőnek, szarnak, egyenesen károsnak nevez. Ha trasht akarsz, akkor nézegesd a foryou-t és annyi videót találsz, amennyit szeretnél!🤗 #sleeve #nekedbelegyen #trash #pusztuljonforyouba #baloghtamasne @paprikadorina @NewMe Budapest ♬ Last Hope - Steve Ralph

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu