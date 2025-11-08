Balogh Tamásnét ismét betámadták: „Azt mondta rólam, hogy sz*rdarab és semmirekellő vagyok”

Balogh Tamásné Eszter életmódváltásba kezdett néhány hónappal ezelőtt, ám sajnos nem járt sikerrel, így végül a gyomorműtét mellett döntött. Ezzel azonban hatalmas lavinát indított el, és nemcsak a kommentelők, de más tartalomgyártók is véleményt mondtak a döntéséről, ami legtöbb esetben nem volt épp hízelgő rá nézve. Persze azt már tudjuk, hogy a Séfek Séfe Balogh Tamásnéját nem kell félteni, hiszen mindig kiáll magáért, ha valaki nyilvánosan megalázza. Így történt ez most is.

Balogh Tamásné Eszter férjével együtt dolgozik a vállalkozásán, ami nagyon sikeres mégis sokan azt hiszik, hogy a TikTokról gyűjt pénzt (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné TikTok-oldalán tette közzé azt a felvételt, amiben egy róla készült videóra reagál.

„Thanos Plein készített rólam videót az elmúlt napokban, és eléggé trágár, illetve durva szavakkal illetett engem. Bár ő azt mondta most, hogy ezt nem személyeskedésnek szánta, de azt mondta rólam, hogy sz*rdarab és semmirekellő vagyok. Ezt valószínűleg a hozzáállásomra értette, viszont amikor a videója végén azt mondta, hogy Balogh Tamásné egy káros személyiség a videóval, a tartalmaival és mindenével együtt, akkor azt jó, hogy nem fogom szó nélkül hagyni” – kezdte Eszter.

Balogh Tamásné kora ellenére nagyon sikeres

Hiába gondolják azt sokan, hogy a 30 éves biztosítási tanácsadó az interneten szeretne pénzt gyűjteni, erről szó sincs.

A gyomorműtétem árát én nem a követőimtől szedem össze, mert az, hogy én videókat gyártok, nem azért van, mert szükségem van a pénzre. Nagyon jól menő vállalkozásom van, biztosításokkal foglalkozom, bár ő ezt úgy fogja fel, mintha mentegetném magam. De az azért elég kemény, hogy ő azt mondja a biztosítási szakmára, hogy ez kóklerszakma. Azt gondolom, hogy van benne igazság, de nem szabad általánosítani, mert én már több mint 8 éve foglalkozom ezzel, és az ügyfeleim elégedettek

– magyarázta a Séfek Séfe 2024-es évadának sztárja.

„Ha körülnéztek a TikTokon, akkor sokkal károsabb személyek vannak nálam, mint például akik kunyerálnak, azt mondják, hogy állatmenhelynek gyűjtenek, de a felét elteszik, vagy szegény családoknak segítenek, aztán mégsem. Én, amit kaptam a TikTok által, több százezer forintot, mind az utolsó fillérig elvittem a menhelyre” – tette hozzá.