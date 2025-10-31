Esküvői ruhában fotózták Balogh Elenit

Balogh Eleni, a TV2 Szerencsekerék műsorából ismert modell kezét nyár elején kérték meg, ami nagyon megdöbbentette a követőit. A Szerencselány rendkívül boldog jelenlegi párkapcsolatában és sokat beszélgetnek a közeljövőben esedékes esküvőről. A szerelmespár nem döntötte még el pontosan, hogy milyen esküvőre vágyik, de nem lesz egyszerű Eleni számára a ruhaválasztás, mivel sokszor kellett már hasonló ruhákat hordania.

Balogh Eleni párja is szerepelt a tegnapi fotózáson (Fotó: archív / hot! magazin)

A modell nem gondolja kivételes napnak a tegnapit, mivel többször vett részt hasonló fotózáson, ahol párjával ketten szerepelnek esküvői ruhában.

A fotózáson Dáviddal, a jegyesemmel szerepeltünk, de ez még nem a saját esküvőnkre készült, csupán egy felkérés volt. Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy alig várjuk, hogy az a nap is elérkezzen, a mi napunk.

– mesélte a Borsnak Balogh Eleni, akinek nem lesz a legegyszerűbb megtalálni az álomruháját a sok fotózás miatt.

Balogh Eleni nem biztos saját ruhájában

A szakmám miatt számomra nehezebb esküvői ruhát választani, mivel nincs már az a kislányos érzés bennem. Nem is vagyok benne biztos, hogy egy sima fehér színű dressz lesz majd rajtam, bár nagyon szeretem a hagyományokat és tiszteletben is szoktam őket tartani

– árulta el Eleni.

Balogh Eleni szülein kívül közeli barátokat szeretne meghívni az esküvőjére (Fotó: archív / hot! magazin)

A tervezés még nem kezdődött el, ám az esküvő majd' mindennapi téma az életükben, vannak ugyanis olyan szempontok, amin nem szeretnének változtatni, mivel rendkívül fontosak számukra.

Mindenképp olyan lakodalmat szeretnénk, ahol sokan lesznek. Nem feltétlen akarunk olyan embereket, akiket csupán azért hívunk meg, hogy nagyobb legyen a násznép

– árulta el a modell, hogyan képzelik el a nagy napjukat. A legtöbb tényező még bizonytalan a pár számára, de nem sietik el a döntéseket.

Balogh Eleni az esküvő időpontjáról is beszámolt

Annyit tudok elmondani, amiben már megegyeztünk Dáviddal, hogy biztosan nem a következő évben tartjuk a nagy napunkat. Nem akarunk abba a hibába esni, hogy kapkodással és izgulással telik életünk legszebb napja, inkább megadjuk magunknak az időt

– mondta el a Borsnak Balogh Eleni, aki boldogabb nem is lehetne párja mellett, és nem szeretné ezt az érzést elrontani. Úgy érzi minden a helyén van jelenleg az életében, és ez a jegyesén is múlik, mivel ő sem sietteti az esküvő napját.