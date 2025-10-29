Elhagyja Magyarországot: végleg Dubajba költözhet a szépséges magyar sztár

Dulin Metta Instagram-oldalán egy kérdezz-felelek során elárulta: egyre komolyabban gondolkodik azon, hogy végleg Dubajba költözik. A jelenleg is az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó influenszer szenvedélyesen mesélt arról, miért szerelmes a városba.

Dulin Metta nem tagadja, többször megfordult már a fejében, hogy máshol keresi tovább a boldogságot (Fotó: Polyák Attila)

Dulin Metta dubajban érezné igazán otthon magát

Dulin Metta elhagyná az országot – legalábbis ez derült ki abból az őszinte Instagram-sztoriból, amelyben a celeb elárulta, már többször is fontolóra vette a dubaji életvitelszerű kiköltözést. A posztjai szerint most is Dubajban tartózkodik, és minden egyes látogatás csak megerősíti benne, hogy ez a város az, ahol igazán otthon érezné magát.

Metta elmondta, hogy számára Dubaj egyik legnagyobb vonzereje a hihetetlen biztonság.

Ha elmegyünk itthonról, soha nem zárjuk be a bejárati ajtót. Itt a toronyházban szerintem senki. Egészen egyszerűen olyan biztonságos ez a város, hogy elképzelhetetlen, hogy bárki bejöjjön és elvigyen valamit

– mesélte. A celeb szerint ezt a fajta nyugalmat és biztonságérzetet szívesen hazahozná Magyarországra, de úgy érzi, Dubaj e tekintetben verhetetlen.

Persze nem csak a biztonság miatt szeret ott lenni. A napsütéses időjárás, a szabadban élő „random pávák”, az emberek kedvessége és nyitottsága mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy Dulin Metta szívesen tölti idejét az arab metropoliszban.

Nemrég még a magyar képernyőkön tűnt fel (Fotó: Mediaworks Archív)

„Többször fontolóra vettem már a kiköltözést”

Azért nem minden tökéletes: az óriási dugók és a luxusáron mért dubaji csokik nem tartoznak a kedvencei közé, viszont a Five Guys gyorsétterem jelenléte – amely itthon sajnos nincs – mindig boldoggá teszi.



Nem élek Dubajban, de nagyon szeretek itt lenni. Ezúttal november első hetében megyek haza. Csodás volna itt lakni, pedig nagyon eltér az otthoni Tihanyi nyugitól. Többször fontolóra vettem már a kiköltözést

– vallotta be követőinek.

Sokaknak az Ázsia Expressz című műsorból lehet ismerős, ahol Dulin Metta párja lakatos Levente volt – nem kevés drámával fűszerezve a műsort.

Dulin Metta korán felfedezte, hogy a szíve bizony máshová húzza és nem tántorodna vissza egy ekkora volumenű költözéstől. Ha így folytatja, bizony könnyen lehet, hogy hamarosan nem csak a nyaralásairól, hanem dubaji mindennapjairól is posztol majd – immár véglegesen az Emirátusokból.