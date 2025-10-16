Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Már nagyon közel vagyunk” – hatalmas terhespocakot villantott Kárász Róbert 14 évvel fiatalabb várandós felesége, bármikor jöhet a kicsi

Kárász Róbert
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 08:55
terhespocakmozaikcsaládfotó
Kárász Róbert és Baska Barbara már nagyon várja kislányuk érkezését.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Kárász Róbert élete egyik legszebb időszakát éli, hiszen több évnyi egyedüllét után 56 évesen újra rátalált a szerelem Baska Barbara operatőr személyében. Sőt, már a boldogító igent is kimondták, azóta pedig az első közös gyermeküket várják. 

Kárász Róbert és kedvese, Baska Barbara Fotó: Bánkúti Sándor / bors

Barbara pocakja pedig egyre kerekebb, amire a szakember mellett tévés kedvese is rendkívül büszke. Erről Kárász Róbert maga számolt be nemrég a közösségi oldalán, miután a Budapesti Operettszínház premierjén jártak.

Az általa tervezett plakáttal és grafikával, egy szuper előadás után feleségemmel, Barbarával és szemmel láthatóan most már nagyon közel vagyunk hozzá

írta a tévés a szívet melengető fotókhoz, amelyeken szerelmének már hatalmas terhespocakja van. 

A sztárpár már azt is tudja, hogy Barbara kislányt hord a szíve alatt, akit őszre várnak a legnagyobb boldogságban. A névválasztással egyelőre még hadilábon állnak, ugyanis elmondásuk szerint öt befutó keresztnév is van a listájukon.

A csöppség pedig egy népes mozaikcsaládba érkezik majd, hiszen Kárász Róbertnek már van 2 nagy lánya, Barbarának pedig 2 kisfia született előző kapcsolatából, akik mind nagyon várják már a kisetesó érkezését.

 

