„Már nagyon közel vagyunk” – hatalmas terhespocakot villantott Kárász Róbert 14 évvel fiatalabb várandós felesége, bármikor jöhet a kicsi

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Kárász Róbert élete egyik legszebb időszakát éli, hiszen több évnyi egyedüllét után 56 évesen újra rátalált a szerelem Baska Barbara operatőr személyében. Sőt, már a boldogító igent is kimondták, azóta pedig az első közös gyermeküket várják.
Barbara pocakja pedig egyre kerekebb, amire a szakember mellett tévés kedvese is rendkívül büszke. Erről Kárász Róbert maga számolt be nemrég a közösségi oldalán, miután a Budapesti Operettszínház premierjén jártak.
Az általa tervezett plakáttal és grafikával, egy szuper előadás után feleségemmel, Barbarával és szemmel láthatóan most már nagyon közel vagyunk hozzá
– írta a tévés a szívet melengető fotókhoz, amelyeken szerelmének már hatalmas terhespocakja van.
A sztárpár már azt is tudja, hogy Barbara kislányt hord a szíve alatt, akit őszre várnak a legnagyobb boldogságban. A névválasztással egyelőre még hadilábon állnak, ugyanis elmondásuk szerint öt befutó keresztnév is van a listájukon.
A csöppség pedig egy népes mozaikcsaládba érkezik majd, hiszen Kárász Róbertnek már van 2 nagy lánya, Barbarának pedig 2 kisfia született előző kapcsolatából, akik mind nagyon várják már a kisetesó érkezését.
