Bréking! Kárász Róbert 56 évesen újra apai örömök elé néz, már a pici nemét is elárulták

Kárász Róbert élete egyik legszebb időszakát élheti. Hat év egyedüllét után ismét rátalált a szerelem az idén 56. születésnapját ünneplő televíziósra, méghozzá nem más, mint Baska Barbara operatőr személyében. A szerelmesek idén május végén, megismerkedésük évfordulóján mondták ki a boldogító igent, azonban nem ez az egyetlen izgalmas esemény a pár háza táján. Ugyanis bejelentették: az első közös gyermeküket várják!

Kárász Róbert tudta, hogy Barbara az igazi, csupán 65 napot várt a lánykéréssel (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Kárász Róbert megtalálta a boldogságot

Tavaly júniusban egy olvasónk szúrta ki, hogy Róbert egy szőke szépség társaságában andalgott a Fővárosi Állatkertben. Akkor még csak találgathattunk, ki lehet a titokzatos hölgy. A tévés elmondása szerint ismeretségük lassan alakult romantikussá, az első randevú után viszont egyértelmű volt, hogy őket egymásnak szánta az ég. Két hónappal később egy meghitt balatoni hajókázás során, Barbara 40. születésnapján meg is történt a lánykérés, az esküvőt pedig alig egy évvel később, idén májusban tartották Csopakon. Elmondásuk szerint mindkettejüknek szoros kötődése van a magyar tengerhez, Barbara családja például innen származik. Az esküvőn olyan sztárfellépők szórakoztatták a násznépet, mint Bebe vagy a Korda házaspár.

A napokban újra együtt mutatkoztak: a hétvégén a MOZ.GO filmfesztiválon átadták a szakma idei díjait. Kárász Róbert az ötfős szakmai zsűri tagjaként, mint a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatója volt jelen. A fesztiválon újdonsült felesége, Baska Barbara is ott volt, az egyik díjat adta át.

A hétvégi díjátadón már sejteni lehetett a gólyahírt (Fotó: Bors)

Kárász Róbert lányai felnőttek, most úton van a új trónörökös

A díjátadó bővelkedett megható és izgalmas pillanatokban, de nem csupán a győztesek számára. Szemfüles szemtanúink ugyanis nem tudták nem észre venni, hogy a vörös szőnyegen bevonuló Kárász Róbert felesége pocakja igencsak gömbölyödik. Majd a díjak átadása során, az egyik győztes nevét tartalmazó borítékkal bíbelődve Barbara kedves mozdulattal meg is érintette a pocakját és azt mondta: „ő is izgul”. Minden jel arra utalt, hogy kisbabát vár... A gyanúnk be is igazolódott, hiszen a tévés és párja azóta kedves interjút adott egy magazinnak, elárulva: tavasszal, az esküvőszervezés hajrájában furcsa érzés lett Barbarán úrrá: vett egy terhességi tesztet, ami pozitív lett. Azóta azt is tudják, hogy kislányuk lesz, akit őszre várnak a legnagyobb boldogságban. Azt is elárulták, hogy a pici mindkettejük vezetéknevét viseli majd, s jelenleg öt befutó keresztnév is van a listájukon.