Forró csók: Így szorítja magához Zámbó Krisztián a szerelmét - Fotó

Takács Zsuzsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 13:30
Izzik köztük a levegő. Nagyon nagy a szerelem Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska között.
Mint arról korábban a Bors beszámolt, Takács Zsuzska úgy véli, hogy az alkat, a súly leginkább a genetikától függ, „amivel borzasztó nehéz felvenni a harcot, és nem is biztos, hogy kell.” Sőt korábban elárulta, hogy nagyon szeret enni, főleg nehéz ételeket, de próbált mértéket tartani. Ami a súlyát illeti, öt-hat kilót szokott hízni vagy fogyni. Zámbó Krisztián pedig pont úgy imádja, ahogy épen kinéz. 

Zámbó Krisztián és szerelme, Takács Zsuzska mindig mindent együtt csinálnak
Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián imádják egymást

Többször szakítottak már, volt, hogy hangosabban, máskor csendesebben próbáltak külön utakra térni. Minden egyes különválás után rájöttek, hogy nem tudnak egymás nélkül élni. Az idő őket igazolja, ugyanis jelenleg boldogabbak, mint valaha. Takács Zsuzska nemrég egy őszinte szerelmi vallomással is megerősítette, hogy mennyire boldog Zámbó Krisztián oldalán. 

„Ősszel minden ölelés egy kicsit melegebb” – írta megható szerelmi vallomását Takács Zsuzska.

