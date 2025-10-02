Zámbó Krisztián életmódot váltott, már a piával is leállt: „Szeretném megélni a gyerekem esküvőjét"

Zámbó Krisztián menyasszonyával már több, mint 15 éve alkot egy párt. Most úgy érzik, készen állnak a szülővé válásra.

Zámbó Krisztián párja, Takács Zsuzska oldalán készen áll a gyermekvállalásra (Fotó: Zámbó Krisztián)

Zámbó Krisztián készen áll az apaságra

„Senkinek semmi köze hozzá, hogy mikor, mi már tudjuk, mikorra tervezzük. Szeretnénk felkészülni arra a pillanatra, lelkileg, fizikailag, mindenhogy, hogy a családunkat egészségesen tudjam kezelni”

– nyilatkozta az énekes.

Zámbó Krisztiánt Zámbó Jimmy fiaként már gyerekkora óta ismerte az egész ország, de igazi hírnévre az X-Faktorban nyújtott produkciója után tett szert. Azóta telnek az évek, az előadó pedig egyes vélemények szerint igencsak megváltozott. Ő azonban nem ért egyet az ilyen hozzászólásokkal.

„Az elmúlt 15 évben benne vagyok a köztudatban. Szerepeltem rengeteg műsorban, mint a Sztárban Sztár, sokszor az emberek mondják, hogy láttak rólam egy képet és, hogy mennyire megváltoztam azóta...Hát persze, mert amiről beszél az egy 8 éves kép. Nem értem, miért kell így bántani egymást.”



Zámbó Krisztián keményebben edz, mint valaha

Az elkövetkezendő pár hónapban azonban teljesen az egészségen lesz a hangsúly Krisztián életében:

„Egészségesebben akarok élni. Odafigyelek az étrendre, visszavettem az ivásból is. Most, hogy vége a nagy pörgésnek, így most tudok magammal foglalkozni. Jó látni, hogy itt-ott már látszik a változás”

– az énekes elmesélte azt is, hogy volt, hogy kedvenc órái sem mentek fel rá, mára azonban újra tudja őket viselni, ami boldogsággal tölti el őt.

Krisztián egy komoly edzésterven megy végig, ami sokszor fárasztó lehet, viccesen megjegyezte, hogy ő sem egy angyal, ha lenne valami, ami nem károsítja a szervezetét, és nem veszélyes rá nézve, akkor bizony lehet, hogy már kipróbálta volna. A Sztárban Sztár egykori versenyzője őszintén mesélt arról, hogy gondolkozott plasztikai sebészeten is, de elvetette az ötletet, mert saját maga akarta elérni célját.

„Negyven fölött az ember, főleg egy férfi elkezd hirtelen változni minden téren, nem csak fizikailag. Úgy gondolom, bölcsebb lettem, mint voltam, még ha sokszor nem is látszik, mert dilizni azért szeretek” – tette hozzá.