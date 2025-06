DJ Yamina nem sokat bízott a képzeletre a nagy napon: ezek voltak a legmeglepőbb esküvői ruhák

DJ Yamina párja, Beke Peti focista csaknem két évvel ezelőtt tette fel a nagy kérdést, most hétvégén pedig végre sor került az esküvőre is. A pár egy meghitt hangulatú, ugyanakkor nagyon vagány esküvő keretein belül mondta ki a boldogító igent, amire a lemezlovas egy igazán „Yaminás” ruhát választott. A csipkés darab meglehetősen szexire sikerült, de persze nem ő az első, aki meglepő ruhában állt oltár elé. Itt vannak a kedvenceink!

DJ Yamina és Beke Peti kimondták a boldogító igent, a menyasszony szexi ruhában állt oltár elé / Fotó: MW archív

Illés Viktória, azaz Yamina egy nadrágos, szinte teljesen csipke overallt választott, amiben szinte csak egy bikini méretű kis fehér anyag takarta a bájait. Az alsó részre viszont egy elől nyitott, hosszú szoknya is felkerült, ezzel kicsit menyasszonyibbá téve a hatást. Bár sokan meglepődtek a választáson, a rajongók szerint tökéletesen illett az újdonsült feleséghez.

Nem csak Yamina szavazott a nadrágra

Ugyan sokan úgy gondolnák, hogy egy szupermodell valószínűleg egy igazán hercegnős, nőies és szemet gyönyörködtető esküvői ruhára szavaz, ez nem feltétlenül van így. Axente Vanessa a Next Top Model Hungary zsűritagja egy elegáns, ugyanakkor elég egyszerű nadrágkosztümöt választott a ceremóniára. A modell a kifinomult, ugyanakkor vagány szettet egy fehér, fátylas kalappal és egy fekete, szegecses cipővel dobta még fel.

Rubint Réka is csipkét választott

Akárcsak Viki, Schobert Norbi felesége is egy csipkeruhában fogadott örök hűséget 2017 és 2022 szeptemberében is, igaz, akkor már nem először. A házaspár eddig ötször mondta ki a boldogító igent, de korántsem utoljára. Rubint Réka az utóbbi két alkalommal egy igencsak sokat mutató csipkeruhát választott, melyek tökéletesen követték bombasztikus alakját.

Rubint Réka esküvői ruhája nem sokat bízott a képzeletre, ma is tökéletes az alakja / Fotó: hot archív

Gáspár Győző és Bea sem elégedett meg egy esküvővel

A showman és felesége eddig kilencszer mondták ki az igeneket, legközelebb pedig Balin tervezik ezt tizedszer is megtenni. Gáspár Győző és Gáspár Bea legutóbb 2023-ban pecsételték meg szerelmüket, ezzel is ünnepelve az együtt töltött 30 évet. Bea asszony erre az esküvőre egy elképesztő ruhát választott, ami mindenhol csillogó kövekkel volt díszítve. A hatalmas, hófehér ruhakölteményben Győzike felesége egy igazi királynőként tündökölt, amihez természetesen a showman öltönye is tökéletesen passzolt.