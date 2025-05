Überszexi fotók érkeztek: a Rádió 1 bulizós sztárja férfiakat megizzasztó lánybúcsút tartott

Idén nyáron, júniusban lesz az esküvőnk, viszont a pontos dátumot csak a meghívottak tudják. Egyébként olyan időpontot sikerült foglalnunk, aminek köze van a megismerkedésünk dátumához is. Peti azzal kezdte, hogy vagy nagy esküvő lesz, vagy semmilyen. Úgyhogy nagy esküvő lesz. A helyszín pedig nem titok, mivel én Rábaközi kislány voltam, ott születtem, ott nőttem fel, így a származásom vonatkozásában itt is megyek férjhez. Minden lesz, élőzene és DJ is, de ez olyannyira titok, hogy a vendégek sem fogják tudni, hogy ki/kik lesz/lesznek. Viszont EGY BIZTOS: én nem fogok zenélni. Annyira jól hangzik együtt a nevem az ő családnevével, hogy nem is volt kérdés az, hogy felveszem-e a nevét.