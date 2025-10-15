Aggódnak a rajongók: most jött a hír Weisz Fanniról

Weisz Fanni Instagram-bejegyzése miatt aggódni kezdtek a rajongók, úgy tűnt ugyanis, hogy valamilyen betegség döntötte le őket a lábukról. Az édesanya a Bors kérdésére elárulta, miről is van szó.
„Én kaptam el először, elég hirtelen jött, napokig folyt az orrom és nagyon legyengültem. Utána Bendegúz következett, de ő sokkal könnyebben viseli, szinte nem is látszik rajta. Végül apuka sem maradt ki a buliból, ő is kapott belőle - kezdi Fanni, aki a körülmények ellenére is mosolygós, jó kedélyállapotban van:
Bendegúz nagyon jól tűri, tényleg csak minimálisan látszik rajta a betegség: kicsit folyik az orra, de a kedve és az energiája nagyon jó, pedig ez az első ilyen alkalom, sosem volt még beteg. Eddig elkerültek ezek az egészségügyi gondok, de úgy tűnik, a hűvösebb idő most kicsit jobban megviselt bennünket.
Szerencsére nincs nagy baj, Fanni egyébként vélhetően a mostani, rohanósabb időszakban kaphatta el valahol a náthát:
Már jobban vagyok, de az elején tényleg nagyon kimerültem. Pihenni nyilván csak módjával sikerült, főleg, hogy egymás után jelentkeztek a tünetek mindenkinél. Most kezdek visszarendeződni, igazság szerint mi sokkal jobban kidőltünk, mint Bendegúz.
A csodaszép modell tavaly év végén adott életet kisfiának. A pici december 19-én született, így tényleg igazi karácsonyi ajándék volt a családnak. Nyáron már közös nyaraláson is voltak, s mint ahogy Fanni korábban elmesélte, nem otthonülő típusok, szeretnek mozgolódni, csavarogni, sőt az édesanya kifejezetten szereti a spontán ötleteket is. Bendegúz hamarosan első születésnapját ünnepelheti és korának megfelelően nagyon aktív, érdeklődő és kifejezetten kíváncsi kisfiú:
Nyilván vannak anyásabb és apásabb napjai is, de nálunk egyelőre nem jelentkezett még erősebb szeparációs szorongás: ha például a Mamával marad, teljesen jól elvan, nem sír utánunk. Inkább csak természetes igény a közelség, de semmi extra dráma nincs, boldog és kiegyensúlyozott baba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.