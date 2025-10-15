Aggódnak a rajongók: most jött a hír Weisz Fanniról

Weisz Fanni Instagram-bejegyzése miatt aggódni kezdtek a rajongók, úgy tűnt ugyanis, hogy valamilyen betegség döntötte le őket a lábukról. Az édesanya a Bors kérdésére elárulta, miről is van szó.

Weisz Fanniékat egy kis őszi megfázás döntötte le a lábukról (Fotó: Weisz Fanni)

Weisz Fanni férje is elkapta: „Most már kezdek visszarendeződni”

„Én kaptam el először, elég hirtelen jött, napokig folyt az orrom és nagyon legyengültem. Utána Bendegúz következett, de ő sokkal könnyebben viseli, szinte nem is látszik rajta. Végül apuka sem maradt ki a buliból, ő is kapott belőle - kezdi Fanni, aki a körülmények ellenére is mosolygós, jó kedélyállapotban van:

Bendegúz nagyon jól tűri, tényleg csak minimálisan látszik rajta a betegség: kicsit folyik az orra, de a kedve és az energiája nagyon jó, pedig ez az első ilyen alkalom, sosem volt még beteg. Eddig elkerültek ezek az egészségügyi gondok, de úgy tűnik, a hűvösebb idő most kicsit jobban megviselt bennünket.

Szerencsére nincs nagy baj, Fanni egyébként vélhetően a mostani, rohanósabb időszakban kaphatta el valahol a náthát:

Már jobban vagyok, de az elején tényleg nagyon kimerültem. Pihenni nyilván csak módjával sikerült, főleg, hogy egymás után jelentkeztek a tünetek mindenkinél. Most kezdek visszarendeződni, igazság szerint mi sokkal jobban kidőltünk, mint Bendegúz.

Weisz Fanni gyereke is jobban van már, így őszi összebújós napokat tartottak (Fotó: Weisz Fanni)

Weisz Fanni kisfia hamarosan egyéves lesz

A csodaszép modell tavaly év végén adott életet kisfiának. A pici december 19-én született, így tényleg igazi karácsonyi ajándék volt a családnak. Nyáron már közös nyaraláson is voltak, s mint ahogy Fanni korábban elmesélte, nem otthonülő típusok, szeretnek mozgolódni, csavarogni, sőt az édesanya kifejezetten szereti a spontán ötleteket is. Bendegúz hamarosan első születésnapját ünnepelheti és korának megfelelően nagyon aktív, érdeklődő és kifejezetten kíváncsi kisfiú: