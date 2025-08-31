Weisz Fanni: „Egy babával egész másképp alakul a pihenés”

Weisz Fanni kisfia örömöt és boldogságot hozott a családba, a gyönyörű modell odavan Beniért. Már több mint nyolchónapos, ebben az életkorban pedig már bőven alkalmas arra, hogy hosszabb utazásokra is elmenjenek vele, amiről Fanni lapunknak adott interjújában mesélt.

Weisz Fanni kisfia óriásit nőtt, már együtt nyaralt a család Olaszországban (Fotó: Szabolcs László)

Weisz Fanni: „Nem vagyunk otthonülők”

Weisz Fanni Instagram-oldalán sokszor oszt meg szívhez szóló pillanatokat az életéből, nemrég például külföldön jártak.

Olaszországban voltunk majdnem egy hétig. Persze ez már nem az a klasszikus pihenés volt, hiszen egy kisbabával egészen másképp alakul a nap: az etetés, altatás, pelenkázás mindent felülír. Összesen talán egy órát tudtam napozni

– kezdi Fanni, majd hozzátette, hogy a Balatonon is voltak többször meglátogatni férje édesapját, szeptemberben pedig – amikor más nincs akkora hőség – szeretnének elutazni Ausztriába, vagy újra Olaszországba.

Én egyébként jól bírom a meleget, a fiúk kevésbé. Nagyon szeretünk utazni, csavarogni, nem vagyunk otthonülők. Imádom a spontán ötleteket, mert ettől izgalmas az élet. Beni imádja az utazást, mindig jól viseli, és nagyon büszke vagyok rá! Egy viszont biztos: Benivel nem lehet igazán pihenni. Majd ha nagyobb lesz, talán több lehetőségünk lesz kikapcsolódni is.

Weisz Fanni férjével ki tud szakítani néha kettesben töltött időt is, ilyenkor a nagyszülőket kérik meg, hogy vigyázzanak a kisfiukra. Beni egyébként mindenben nagyon ügyes, öt hónapos kora óta házzátáplálnak, mostanra pedig lassan a darabos ételekre is áttérnek majd. Fanni, mint minden anyuka, néha kicsit aggódik, nehogy félrenyeljen, de mint mondja, ez nem szokott előfordulni.