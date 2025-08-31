Weisz Fanni: „Egy babával egész másképp alakul a pihenés”

Weisz Fanni kisfia örömöt és boldogságot hozott a családba, a gyönyörű modell odavan Beniért. Már több mint nyolchónapos, ebben az életkorban pedig már bőven alkalmas arra, hogy hosszabb utazásokra is elmenjenek vele, amiről Fanni lapunknak adott interjújában mesélt.
Weisz Fanni Instagram-oldalán sokszor oszt meg szívhez szóló pillanatokat az életéből, nemrég például külföldön jártak.
Olaszországban voltunk majdnem egy hétig. Persze ez már nem az a klasszikus pihenés volt, hiszen egy kisbabával egészen másképp alakul a nap: az etetés, altatás, pelenkázás mindent felülír. Összesen talán egy órát tudtam napozni
– kezdi Fanni, majd hozzátette, hogy a Balatonon is voltak többször meglátogatni férje édesapját, szeptemberben pedig – amikor más nincs akkora hőség – szeretnének elutazni Ausztriába, vagy újra Olaszországba.
Én egyébként jól bírom a meleget, a fiúk kevésbé. Nagyon szeretünk utazni, csavarogni, nem vagyunk otthonülők. Imádom a spontán ötleteket, mert ettől izgalmas az élet. Beni imádja az utazást, mindig jól viseli, és nagyon büszke vagyok rá! Egy viszont biztos: Benivel nem lehet igazán pihenni. Majd ha nagyobb lesz, talán több lehetőségünk lesz kikapcsolódni is.
Weisz Fanni férjével ki tud szakítani néha kettesben töltött időt is, ilyenkor a nagyszülőket kérik meg, hogy vigyázzanak a kisfiukra. Beni egyébként mindenben nagyon ügyes, öt hónapos kora óta házzátáplálnak, mostanra pedig lassan a darabos ételekre is áttérnek majd. Fanni, mint minden anyuka, néha kicsit aggódik, nehogy félrenyeljen, de mint mondja, ez nem szokott előfordulni.
Beni imád játszani, és egyedül is jól elvan, persze sokat játszunk együtt is. Rengeteget beszélek hozzá, mesélek neki, sőt, még táncolni is szoktunk! Amikor nyűgös, annak általában egyszerű oka van: fáradt, álmos, vagy valamit nagyon szeretne. Őszintén mondom, szerintem Beni a legjobb gyerek a világon: nem sírós, nem hisztis, nyugodt természetű. Persze majd meglátjuk, milyen lesz, ha nagyobb lesz.
A csodaszép édesanya szerencsésnek érzi magát, mivel Beni nagyon jó alvó. Mostanában ugyan előfordul, hogy hajnalban felébred a fogzás miatt, de ezt egyáltalán nem gondolja vészesnek. Mindezek mellett már olyan pillanatok is vannak, amikor Fanni saját magára is időt tud fordítani.
Az énidő most természetesen sokkal kevesebb, de azért próbálok mindig kiszakítani magamnak egy keveset – például egy rövid sétát, egy kis olvasást, vagy szépségápolást. Ezek apróságok, de sokat jelentenek, mert feltöltenek és új energiát adnak. A korábban tönkrement hajam például most nőtt meg annyira, hogy fel tudtam tetetni egy kis pótlást, hogy még szebb legyen, remélem, hamarosan már erre sem lesz szükség.
