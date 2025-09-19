Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„A legnagyobb ajándék számomra” - megindító sorokkal üzent Weisz Fanni a kisfiának

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 15:50
A közösségi oldalán írta ki magából az érzéseit.
Weisz Fanni előszeretettel oszt meg fotókat a kisfiáról, Bendegúzról. A korábbi szépségkirálynő most is így tett, ennek pedig volt egy fontos aprópója is.

20230921_weisz fanni_02456_MW_bulvar_MK
Weisz Fanni számára a legnagyobb ajándék, hogy Bendegúz édesanyja lehet Fotó: Máté Krisztián

Ma lett a kisfiam 3/4 éves… Szavakba sem tudom önteni, mennyire hihetetlen érzés látni őt napról napra cseperedni. A legnagyobb ajándék számomra, hogy az ő édesanyja lehetek – a szívem minden dobbanása érte van

- olvasható a Weisz Fanni posztjában, melyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

 

