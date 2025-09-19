„A legnagyobb ajándék számomra” - megindító sorokkal üzent Weisz Fanni a kisfiának

Weisz Fanni előszeretettel oszt meg fotókat a kisfiáról, Bendegúzról. A korábbi szépségkirálynő most is így tett, ennek pedig volt egy fontos aprópója is.
Ma lett a kisfiam 3/4 éves… Szavakba sem tudom önteni, mennyire hihetetlen érzés látni őt napról napra cseperedni. A legnagyobb ajándék számomra, hogy az ő édesanyja lehetek – a szívem minden dobbanása érte van
- olvasható a Weisz Fanni posztjában, melyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
