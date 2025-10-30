Megmutatta angyali kisfiát Weisz Fanni, elolvadsz!

Weisz Fanni kisfia hamarosan egyéves lesz, a modell elmesélte hogyan boldogul az anyasággal, milyen a kapcsolata kisfiával. Beni egészségi állapotáról, fejlődéséről is osztott meg részleteket, amiről bővebben korábbi cikkünkben olvashattok.

Weisz Fanni /

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Weisz Fanni imád édesanya lenni

„Nagyon jól vagyunk! Hihetetlen, de tényleg már tíz hónapos a kisfiam. Olyan gyorsan repül az idő! Beni szépen fejlődik, mostanra már ügyesen ül, és egyre magabiztosabban próbálkozik a mászással is. Igazi kis felfedező, minden érdekli körülötte, így folyamatosan mozgásban van” – mesélte a gyönyörű édesanya.

Weisz Fanni legnagyobb álma vált egyébként valóra az anyasággal. Az influenszer édesanya igen aktív a közösségi oldalán. Rendszeresen oszt meg az életével kapcsolatban friss információkat. Ám Benit egyelőre féltve óvja a nyilvánosságtól, nagyon ritkán oszt meg róla frissen készült fényképeket, s akkor is odafigyel, hogy a pici arcocskája ne látszódjon. Nemrég egy összefoglalót tett közzé októberéről Weisz Fanni, amiben párja és Beni is feltűnik. Bár a pici baba arca ezúttal sem látszik, de az igen, hogy mekkorát nőtt mióta legutóbb láthattuk.

