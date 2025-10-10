Vasvári Vivien ledobta az atombombát: felső nélkül pózol legújabb fotóin

Rendületlenül dúl a szerelem a Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond között, a sztárpár második közös gyermeke, Liam április végén született meg, az üzletasszony ugyanakkor korábban már kijelentette, hogy addig nem áll meg, amíg nem lesz egy kislányuk is.

Fotó: Fotó: Szabolcs László / Vasvári Vivien

Így az utóbbi időben egyre jobban beindultak a találgatások, hogy a gyönyörű sztármami máris újabb gyermeket hord a szíve alatt, erről azonban még semmilyen hivatalos bejelentés nem érkezett az érintetettektől. Sőt, Vivien szülése óta is előszeretettel oszt meg magáról szexi fotót, amelyek láttan sorra rácsodálkoznak a rajongói, hogy milyen bomba alakja van még azok is, hogy már 4 gyermeknek is életet adott.

Vasvári Vivien dögösebb mint valaha

Legújabb fotón sem lehet oka a panaszra, hiszen ezúttal is lélegzetelállítóan néz ki, arról nem is beszélve, hogy milyen elképesztően szexi, rajongói nem is hagyták szó nélkül a látottakat:

„De csinos vagy”

„Gyönyörű vagy Vivi”

„Bomba jó vagy”

– írták mások mellett az édesanya követői a dögös fotókhoz.

A lapozós fotókat pedig itt meg is nézheted: