Vasvári Vivien ledobta az atombombát: felső nélkül pózol legújabb fotóin

Rendületlenül dúl a szerelem a Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond között, a sztárpár második közös gyermeke, Liam április végén született meg, az üzletasszony ugyanakkor korábban már kijelentette, hogy addig nem áll meg, amíg nem lesz egy kislányuk is.
Így az utóbbi időben egyre jobban beindultak a találgatások, hogy a gyönyörű sztármami máris újabb gyermeket hord a szíve alatt, erről azonban még semmilyen hivatalos bejelentés nem érkezett az érintetettektől. Sőt, Vivien szülése óta is előszeretettel oszt meg magáról szexi fotót, amelyek láttan sorra rácsodálkoznak a rajongói, hogy milyen bomba alakja van még azok is, hogy már 4 gyermeknek is életet adott.
Legújabb fotón sem lehet oka a panaszra, hiszen ezúttal is lélegzetelállítóan néz ki, arról nem is beszélve, hogy milyen elképesztően szexi, rajongói nem is hagyták szó nélkül a látottakat:
„De csinos vagy”
„Gyönyörű vagy Vivi”
„Bomba jó vagy”
– írták mások mellett az édesanya követői a dögös fotókhoz.
A lapozós fotókat pedig itt meg is nézheted:
