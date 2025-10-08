Vasvári Vivien: „Négy szülés után most érzem magam a legjobb formában!”

A Feleségek luxuskivitelben című műsor tette országosan ismertté Vasvári Vivient. A hatgyermekes édesanya közösségi oldalain nyíltan és őszintén beszél az anyaságról, a teste változásairól, és arról is, hogyan találta meg újra önmagát a szülések után. Most egy Instagram-kérdezz-felelek során több személyes témában is választ adott.
Vivien válaszából kiderül, hogy bár a testével való elégedetlensége megviselte, lelkileg stabil maradt. Tudatos hozzáállással és önfegyelemmel hamar visszanyerte korábbi formáját, és hálás a genetikájáért, amely ezt segítette. Egy rajongója rákérdezett, volt-e része szülés utáni depresszióban. Válasza őszinte és inspiráló volt:
Szerencsére soha nem voltam depressziós, még a szülések után sem, így ezzel nem kellett szembesülnöm. Tudom, hogy ez sokaknak nagyon nehéz lehet, és hálás vagyok, hogy engem elkerült. A terhességeim alatt legfeljebb az okozott némi stresszt, hogy híztam, ezzel sosem tudtam teljesen azonosulni. Ugyanakkor mindig tudtam, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és bíztam benne, hogy szülés után újra és újra vissza tudom nyerni a formámat. Mindig pozitívan álltam ehhez, és tudatosan tettem is érte. Hála a szüleimtől örökölt fantasztikus genetikának, ez valóban sokat segített.
Az évek és a sok tapasztalat rengeteg mindenre megtanította, és teljesen más dolgok váltak számára fontossá. Vivien ma már nem csak a külsőségek miatt figyel a testére, hanem azért is, mert a belső harmóniát is ebben találja meg. Egy követője megdicsérte gyönyörű alakját és mindig pozitív személyiségét. A válaszból sugárzik az önbizalom és az érett női szemlélet:
Nagyon köszönöm. Számomra valóban fontos, hogy egyaránt foglalkozzam a belsőmmel és a külsőmmel, mert szeretem, ha jól érzem magam a bőrömben, és most tényleg nagyon jól érzem magam. Négy szülés után őszintén mondhatom, hogy életem során most érzem magam a legjobb formában. Lehet, hogy már nem vagyok húszéves, de akkoriban teljesen másként éltem, mint most.
Az influenszer szerint a boldog családi élet kulcsa a kiegyensúlyozott párkapcsolat. Fontosnak tartja, hogy a szülői szerep mellett nőként és feleségként is megőrizze önmagát.
Számomra a gyerekeken kívül a legfontosabb a férjemmel való minőségi időtöltés. Elengedhetetlennek tartom a romantikus estéket, a kettesben tett utazásokat, hiszen attól, hogy vannak gyerekeink, még nem jelenti azt, hogy elfeledkezhetünk egymásról. A kapcsolatot is ápolni kell, mert ez az alapja mindennek. Az együtt töltött idő, a közös élmények tartják életben a szerelmet. És ha mi jól működünk, az a gyerekeknek is jót tesz.
Vasvári Vivien válaszai egyszerre őszinték és inspirálóak. Megmutatják, hogy az anyaság, a nőiesség és az önbizalom megfér egymás mellett, ha valaki tudatosan törekszik az egyensúlyra. A szülés utáni időszak nála sem volt mindig könnyű, de pozitív hozzáállása, párja támogatása és a szeretetteljes családi háttér mind erőt adtak neki – és úgy tűnik, a jövőben akár még egy újabb kis csoda is érkezhet hozzájuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.