Vasvári Vivien: „Négy szülés után most érzem magam a legjobb formában!”

A Feleségek luxuskivitelben című műsor tette országosan ismertté Vasvári Vivient. A hatgyermekes édesanya közösségi oldalain nyíltan és őszintén beszél az anyaságról, a teste változásairól, és arról is, hogyan találta meg újra önmagát a szülések után. Most egy Instagram-kérdezz-felelek során több személyes témában is választ adott.

Családjáról és magánéletéről beszélt Vasvári Vivien Instagram oldalán (Fotó: Instagram/ Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien szülés utáni időszakáról őszintén

Vivien válaszából kiderül, hogy bár a testével való elégedetlensége megviselte, lelkileg stabil maradt. Tudatos hozzáállással és önfegyelemmel hamar visszanyerte korábbi formáját, és hálás a genetikájáért, amely ezt segítette. Egy rajongója rákérdezett, volt-e része szülés utáni depresszióban. Válasza őszinte és inspiráló volt:

Szerencsére soha nem voltam depressziós, még a szülések után sem, így ezzel nem kellett szembesülnöm. Tudom, hogy ez sokaknak nagyon nehéz lehet, és hálás vagyok, hogy engem elkerült. A terhességeim alatt legfeljebb az okozott némi stresszt, hogy híztam, ezzel sosem tudtam teljesen azonosulni. Ugyanakkor mindig tudtam, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és bíztam benne, hogy szülés után újra és újra vissza tudom nyerni a formámat. Mindig pozitívan álltam ehhez, és tudatosan tettem is érte. Hála a szüleimtől örökölt fantasztikus genetikának, ez valóban sokat segített.

Az évek és a sok tapasztalat rengeteg mindenre megtanította, és teljesen más dolgok váltak számára fontossá. Vivien ma már nem csak a külsőségek miatt figyel a testére, hanem azért is, mert a belső harmóniát is ebben találja meg. Egy követője megdicsérte gyönyörű alakját és mindig pozitív személyiségét. A válaszból sugárzik az önbizalom és az érett női szemlélet: