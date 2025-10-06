Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Vasvári Vivien melltartó nélkül pózolt a kameráknak, megőrülnek a rajongói

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 16:30
Már megszokott, hogy merészebb, szexibb képeket is megoszt követőivel a modell. Vasvári Vivien most egy nem sokat sejtető ruhában állt kamera elé.

Vasvári Vivien ismét meglepte a rajongóit: ezúttal egy alig takaró, párducmintás ruhában állt kamera elé, igazi szexi vadmacskaként pózolva.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien ismét megmutatta bomba alakját Fotó: MW

Vasvári Vivien vadmacska bőrbe bújt

A csodaszép modell ismét megmutatta tökéletes alakját, nem is akárhogy: egy alig takaró, párducmintás, testszínű vékony ruhában állt a kamera elé, amelyben igazi vadmacskaként ragyog.

Természetesen a követők is imádják az új megjelenését, egyikük még "panaszkodott is", hogy:

Miért kellett belerondítani a képbe a mellnél homályosítással? Amúgy gyönyörű képek

Vivien és férje Bodnár Zsigmond összesen 6 gyermeket nevelnek: Vivi előző kapcsolatából két gyermeke, Ariana és Edward született, ahogyan férjének is két gyermeke született egy korábbi kapcsolatából. Kettejük házassága alatt két kisfiúnak lettek a szülei, Colinnak és Liamnak. Colin a napokban töltötte be a második életévét, amelyet egy nagyszabású partival ünnepelték meg, amiről szívszorító sorokkal emlékezett meg Vivi az Instagramon.

Vivitől nem áll távol a merészebb ruhadarab hordása, így a mostani poszt sem véletlenül született; joggal lehet büszke alakjára, hiszen elképesztő bomba formában van.

 

