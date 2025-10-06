Vasvári Vivien melltartó nélkül pózolt a kameráknak, megőrülnek a rajongói

Vasvári Vivien ismét meglepte a rajongóit: ezúttal egy alig takaró, párducmintás ruhában állt kamera elé, igazi szexi vadmacskaként pózolva.
A csodaszép modell ismét megmutatta tökéletes alakját, nem is akárhogy: egy alig takaró, párducmintás, testszínű vékony ruhában állt a kamera elé, amelyben igazi vadmacskaként ragyog.
Természetesen a követők is imádják az új megjelenését, egyikük még "panaszkodott is", hogy:
Miért kellett belerondítani a képbe a mellnél homályosítással? Amúgy gyönyörű képek
Vivien és férje Bodnár Zsigmond összesen 6 gyermeket nevelnek: Vivi előző kapcsolatából két gyermeke, Ariana és Edward született, ahogyan férjének is két gyermeke született egy korábbi kapcsolatából. Kettejük házassága alatt két kisfiúnak lettek a szülei, Colinnak és Liamnak. Colin a napokban töltötte be a második életévét, amelyet egy nagyszabású partival ünnepelték meg, amiről szívszorító sorokkal emlékezett meg Vivi az Instagramon.
Vivitől nem áll távol a merészebb ruhadarab hordása, így a mostani poszt sem véletlenül született; joggal lehet büszke alakjára, hiszen elképesztő bomba formában van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.