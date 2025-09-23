Szívszorító jelenetek: Felejthetetlen napot ünnepelt családjával Vasvári Vivien

Vasvári Vivien meghitt családi pillanatokat osztott meg követőivel: kisebbik fia, Colin a napokban ünnepelte második születésnapját. Az Instagramon közzétett fotók tanúsága szerint a szülinap igazi álomparti volt, tele szeretettel, mosollyal és gyermeki örömmel.
Ez a nap nemcsak Colinnak, hanem az egész családunknak felejthetetlen
– írta Vivi a posztjában, amihez köszönetet mondott a csodálatos fotókért is.
A képeken látszik, hogy a kisfiú minden figyelem középpontjában állt: óriási zöld játéktraktorral játszott, majd egy gyönyörű, tenger témájú torta mellett fújhatta el a gyertyákat. A háromszintes tortát színes tengeri díszek ékesítették – kagylók, csillagok és kedves kis figurák, így Colin ünnepe valóban mesébe illő hangulatot kapott. A családi képeken mindenki sugárzóan boldog, és a poszt hangulatából is árad, mennyire fontos volt számukra ez a közös ünnep.
A követők sorra árasztották el a posztot gratulációkkal és jókívánságokkal:
Gyönyörű kisfiú, boldog szülinapot a kis tündérkének!
– írta egyikük, míg mások azt emelték ki, mennyire megható látni Vivi családját ennyire boldognak.
Ahogy arról korábban beszámoltunk Vasvári Vivien körül felröppent a gyermekáldással kapcsolatos pletyka. Alig pár napja ugyanis a legkisebb fia, Liam keresztelőjén egy titokzatos doboz kavarta fel a kedélyeket, amin a „kisfiú vagy kislány” felirat állt. A kommentelők szerint ez akár egy újabb baba érkezésének előjele is lehetett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.