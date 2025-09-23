Szívszorító jelenetek: Felejthetetlen napot ünnepelt családjával Vasvári Vivien

Vasvári Vivien meghitt családi pillanatokat osztott meg követőivel: kisebbik fia, Colin a napokban ünnepelte második születésnapját. Az Instagramon közzétett fotók tanúsága szerint a szülinap igazi álomparti volt, tele szeretettel, mosollyal és gyermeki örömmel.

Felejthetetlen napot ünnepelt családjával Vasvári Vivien.

Fotó: Vasvári Vivien

Ez a nap nemcsak Colinnak, hanem az egész családunknak felejthetetlen

– írta Vivi a posztjában, amihez köszönetet mondott a csodálatos fotókért is.

A képeken látszik, hogy a kisfiú minden figyelem középpontjában állt: óriási zöld játéktraktorral játszott, majd egy gyönyörű, tenger témájú torta mellett fújhatta el a gyertyákat. A háromszintes tortát színes tengeri díszek ékesítették – kagylók, csillagok és kedves kis figurák, így Colin ünnepe valóban mesébe illő hangulatot kapott. A családi képeken mindenki sugárzóan boldog, és a poszt hangulatából is árad, mennyire fontos volt számukra ez a közös ünnep.

A követők sorra árasztották el a posztot gratulációkkal és jókívánságokkal:

Gyönyörű kisfiú, boldog szülinapot a kis tündérkének!

– írta egyikük, míg mások azt emelték ki, mennyire megható látni Vivi családját ennyire boldognak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Vasvári Vivien körül felröppent a gyermekáldással kapcsolatos pletyka. Alig pár napja ugyanis a legkisebb fia, Liam keresztelőjén egy titokzatos doboz kavarta fel a kedélyeket, amin a „kisfiú vagy kislány” felirat állt. A kommentelők szerint ez akár egy újabb baba érkezésének előjele is lehetett.