Elolvadunk: édes fotó jött Vajna Tímea kislányáról

Egy egész ország követhette végig Palácsik-Ráthonyi Tímea, közismertebb nevén Vajna Tímea azon vágyát, hogy anya lehessen. Nem titkolta el követői elől, hogy endometriózissal küzd és a lombikprogram nehézségeiről is rendszeresen beszámolt, mígnem az utolsó utáni próbálkozáskor megtörtént a csoda: várandós lett.

Vajna Timi immár két gyermek édesanyja / Fotó: Mediaworks archív

A csoda ráadásul azután történt, hogy közben már úton volt béranya segítségével kihordott első gyermeke, Ben. És habár a kisfiú érkezése már önmagában bearanyozta napjaikat, a család a kis Hailey-vel lett teljes.

Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet

- közölte nemrégiben Timi néhány, kislányáról készült fotó közzététele mellett. A kisbabáról rengeteg felvétel készül, amelyet édesanyja büszkén oszt meg, pont ugyanúgy, ahogy Benről is teszi. Most például, 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében egy Hailey arcáról készül közeli képet osztott meg, amihez csak ennyit fűzött hozzá egy szívecskés emoji kíséretében:

