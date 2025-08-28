Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elolvadunk: édes fotó jött Vajna Tímea kislányáról

Palácsik-Ráthonyi Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 12:35
Vajna Tímeakislányfotó
A büszke anyuka nem is lehetne boldogabb.
B. V.
A szerző cikkei

Egy egész ország követhette végig Palácsik-Ráthonyi Tímea, közismertebb nevén Vajna Tímea azon vágyát, hogy anya lehessen. Nem titkolta el követői elől, hogy endometriózissal küzd és a lombikprogram nehézségeiről is rendszeresen beszámolt, mígnem az utolsó utáni próbálkozáskor megtörtént a csoda: várandós lett. 

vajna timi 003 MO vajna tímea
Vajna Timi immár két gyermek édesanyja / Fotó: Mediaworks archív

A csoda ráadásul azután történt, hogy közben már úton volt béranya segítségével kihordott első gyermeke, Ben. És habár a kisfiú érkezése már önmagában bearanyozta napjaikat, a család a kis Hailey-vel lett teljes. 

Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet

 - közölte nemrégiben Timi néhány, kislányáról készült fotó közzététele mellett. A kisbabáról rengeteg felvétel készül, amelyet édesanyja büszkén oszt meg, pont ugyanúgy, ahogy Benről is teszi. Most például, 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében egy Hailey arcáról készül közeli képet osztott meg, amihez csak ennyit fűzött hozzá egy szívecskés emoji kíséretében:

Az ajkai

Fotó: Instagram/Palácsik-Ráthonyi Tímea

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu