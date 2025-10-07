Szülinapos a TV2! Te mennyire ismered a csatornát és a műsorait? – Kvíz

Október 4-én ünnepelte a TV2 a 28. születésnapját — a csatorna 1997. október 4-én kezdte meg sugárzását, és azóta is a magyar kereskedelmi televíziózás meghatározó szereplője.

A TV2-nek olyan nagyszabású műsorokat köszönhetünk, mint a Megasztár (Fotó: Mediaworks Archív)

Az első adásoknál olyan műsorokkal nyitottak, amelyek azonnal belevésték magukat a nézők emlékezetébe: reggeli és esti magazinműsorok, híradók, valamint helyi könnyű műfajok. A Napló, a Tények, a Jó estét, Magyarország! és szórakoztató vetélkedők képezték a csatorna gerincét. Ezeknek a formátumoknak köszönhetően hamar országos ismertséget szerzett a csatorna.

Izgalmas realitykből sem volt hiány az évek során (Fotó: László Szabolcs / Mediaworks Archívum)

A TV2 műsorai óriási népszerűségnek örvendtek

Az évek során a TV2 portfóliója tele lett slágerekkel: a 2000-es évek elején a Napló és a Tények meghatározó műsorok voltak, 2003-tól a Megasztár berobbantotta a zenei közéletet, a 2000-es és 2010-es években pedig napi sorozatok és reality-formátumok - például a Jóban Rosszban - értek el óriási nézettséget és rajongótábort. A Megasztár külön szakaszt nyitott a hazai tehetségkutatók történetében, számos ma ismert előadó pályáját indítva el.

A TV2-nek olyan meghatározó műsorvezetőket köszönhetünk, mint: Till Attila, azaz Tilla, Liptai Claudia, Ördög Nóra, Stohl András, és még sorolhatnánk.

