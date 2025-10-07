Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szülinapos a TV2! Te mennyire ismered a csatornát és a műsorait? – Kvíz

Szülinapos a TV2! Te mennyire ismered a csatornát és a műsorait? – Kvíz

TV2 Napló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 12:00
Tv2 MokkaszületésnapTV2kvíz
Huszonynyolc éve indult el Magyarország egyik legnépszerűbb kereskedelmi TV csatornája. Kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered a TV2 műsorait és műsorvezetőit!
Nicole
A szerző cikkei

Október 4-én ünnepelte a TV2 a 28. születésnapját — a csatorna 1997. október 4-én kezdte meg sugárzását, és azóta is a magyar kereskedelmi televíziózás meghatározó szereplője.

TILL ATTILA MEGASZTAR FOTO TV2
A TV2-nek olyan nagyszabású műsorokat köszönhetünk, mint a Megasztár (Fotó: Mediaworks Archív)

Az első adásoknál olyan műsorokkal nyitottak, amelyek azonnal belevésték magukat a nézők emlékezetébe: reggeli és esti magazinműsorok, híradók, valamint helyi könnyű műfajok. A Napló, a Tények, a Jó estét, Magyarország! és szórakoztató vetélkedők képezték a csatorna gerincét. Ezeknek a formátumoknak köszönhetően hamar országos ismertséget szerzett a csatorna.

3088138_7762097SZL3237
Izgalmas realitykből sem volt hiány az évek során (Fotó: László Szabolcs / Mediaworks Archívum)

A TV2 műsorai óriási népszerűségnek örvendtek

Az évek során a TV2 portfóliója tele lett slágerekkel: a 2000-es évek elején a Napló és a Tények meghatározó műsorok voltak, 2003-tól a Megasztár berobbantotta a zenei közéletet, a 2000-es és 2010-es években pedig napi sorozatok és reality-formátumok - például a Jóban Rosszban - értek el óriási nézettséget és rajongótábort. A Megasztár külön szakaszt nyitott a hazai tehetségkutatók történetében, számos ma ismert előadó pályáját indítva el.

A TV2-nek olyan meghatározó műsorvezetőket köszönhetünk, mint: Till Attila, azaz Tilla, Liptai Claudia, Ördög Nóra, Stohl András, és még sorolhatnánk. 

A születésnap alkalmából most kiderítheted, mennyire ismered a TV2-t: teszteld tudásod a kvízünkkel — vajon emlékszel-e a legendás műsorvezetőkre és a legnépszerűbb műsorokra? Most megtudhatod — kattints, játssz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
1997-ben indult a Napló a TV2 csatornán. Ki csatlakozott később a Napló műsorvezetőihez?

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu