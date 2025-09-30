Száguld az Ázsia Expressz, nyert a Sztárban Sztár All Stars

Szeptember 28-án, vasárnap újabb adással volt képernyőn a Sztárban Sztár All Stars, amely meg is nyerte a műsorsávját. A TV2 show-ját a teljes lakosságból 684 ezren követték, a Sztárbox esetében 450 ezer nézőt mért a Nielsen. A Sztárban Sztár All Stars 2025 a női nézőknél különösen erős, náluk 24,3 százalékos közönségaránnyal ment az énekes műsor.

Vasárnap este mindig nyerő a Sztárban Sztár All Stars

(Fotó: TV2)

Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars nyolc versenyzője két csoportban mérkőzött meg egymással a továbbjutásért, hogy kiderüljön, kik azok az énekesek, akik ott lesznek a Top 12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell. Péterffy Lili Lelle, Janicsák Veca, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt viszonylag könnyen jutott tovább, Szandinak, Halastyák Fanninak, Horváth Tamásnak és Varga Viktornak azonban ismét meg kellett mutatni, mennyire értenek az átalakuláshoz. Az este végén két énekes búcsúzott.

Nézettség: Sztárban Sztár All Stars és Megasztár

A vasárnapot teljes lakosságban a TV2 csoport nyerte 11,2 százalékos közönségaránnyal. A TV2 a 18-59-es célcsoportnál is megnyerte a hét utolsó napját, 9,9 százalékkal. Szombat este a telkes lakosságnál nyert a Megasztár, 599 ezer tévéző követte, az X-Faktorra 583 ezren voltak kíváncsiak.

Száguld az Ázsia Expressz

Hétköznaponként az Ázsia Expressz robog nagy tempóban, teljes lakosságnál rendszeresen megverte nézettségben a Nyerő párost. A TV2 Ázsiában kalandozó sztárjai pénteken 585 ezer tévézőt érdekeltek, ezzel az este legnézettebb műsora lett az egzotikus tájakon forgatott utazós reality.

Látványos helyeken forog az Ázsia Expressz

(Fotó: TV2)

Az egész hetet tekintve teljes lakosságban a legnézettebb műsor a Sztárban Sztár All Stars volt, harmadik az Ázsia Expressz, negyedik a Tények, ötödik pedig a Megasztár. Az éves toplistán egyelőre a magyar-portugál vb-selejtező vezet, ezt 1 millió 30 ezer néző követte a Nielsen mérései szerint. Második a Házasság első látásra (960 ezer nézővel), amely épp most tér vissza új évaddal, harmadik pedig a Hunyadi, amelyet csúcspontján 940 ezer tévézőt érdekelt.