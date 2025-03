Turi Xénia is megtapasztalhatta már, hogy édesanyának lenni a világ legcsodásabb dolga, azonban vannak nehéz időszakok is, főleg, ha egyedülállóként kell helytállnia. Bizony, A Love Island egykori sztárja egyedül neveli kislányát, s már a terhesség alatt is többször felröppentek a pletykák, hogy a gyermek apjával nem alkotnak egy párt. Ennek ellenére a kicsi találkozhat az apukájával, hiszen Xénia szeretne a családi egységre törekedni. Viszont úgy tűnik, hogy minden próbálkozása ellenére is, nagyon rosszul alakulnak a dolgok a férfivel...

Turi Xénia párja miatt keres ügyvédet (Fotó: Instagram)

Turi Xénia gyereke miatt komoly döntésre jutott

A valóságshow szereplő már korábban is megemlítette, hogy valami nagyon nem stimmel a magánéletében, ugyanis korábban rendőröket kellett hívnia. Ahogy ő fogalmazott: az igazságszolgáltatás és a barátnői voltak mellette, mikor feltehetően Pepével durvára fordultak a dolgok...

Az elmúlt másfél hét igazán kemény volt. Nagyon remélem, nem jut el addig a dolog, hogy beszélnem kelljen róla... Az igazságszolgáltatás és a barátnőim is mellettünk voltak. Nagyon hálás vagyok ezeknek a nőknek

- fogalmazott pár hete Xénia, akinek a jelek szerint nem sikerült jobb belátásra térítenie gyermeke édesapját, ugyanis a minap az Instagram-oldalán már a követőihez fordult segítségért. Az anyuka ügyvédet keres, hogy megvédhesse magukat.

Családjogi, válóperes, gyermekelhelyezésben jártas ügyvéd követőmet keresem

- írta röviden és tömören Xénia, aki ezzel meglepte a rajongóit, hiszen arról eddig senkinek sem volt fogalma, hogy gyermeke apjával házasok lennének. Viszont a családjogi és a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos dolgok inkább adnak okot aggodalomra, hiszen ez azt jelentheti, hogy valami szörnyűség történhetett, amiért az anyuka ilyen szakemberektől kérne segítséget.