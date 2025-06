Meglepő fordulat: Turi Xénia újra összejöhet azzal, aki várandósan elhagyta?

Turi Xénia gyereke apja már a terhesség eleje óta nincs aktívan jelen az életében, sőt, az egykori valóságshow-sztár többször beszélt arról, hogy miért nem szeretne vele újra kapcsolatba kerülni. Egyesek szerint most mégis ő lehet a titokzatos hódoló, aki hatalmas vörös rózsacsokorral lepte meg a születésnapján. Akadnak azonban olyanok is, akik szerint Turi Xénia párja egy új pasi, akiről eddig nem hallhattunk. Mutatjuk a részleteket.

Turi Xénia volt párja maradandó sebeket ejtett a sztáranyuka lelkén, a boldogsága sem feledteti ezt vele (Fotó: Instagram)

Turi Xénia terhessége nagy részét egyedül töltötte, ugyanis egykori párja számos problémával küzdött, ami miatt a celeb úgy érezte, jobban teszi, ha távol tartja a babától. És bár azóta úgy tűnt, rendezték a viszonyukat, nemrég a sztáranyuka újra kiakadt, ugyanis a kis Zoé Nadin fotóját az apuka engedély nélkül osztotta meg. Azóta nem is esett szó a férfiról, de néhány rajongó tudni véli, hogy Niával most is együtt vannak, sőt a romantikus ajándékkal is ő lepte meg születésnapja alkalmából.

Turi Xénia nem tudja elfelejteni a hibákat

Az örömteli pillanat mellett a celeb jó néhány olyan „emléket” is felidézett, amikor egy-egy nehéz pillanatáról mesélt a követőinek. Ezek leginkább az egyedülálló anyaság kihívásairól szólnak, amikről nagy mértékben egykori párja tehet. Így tehát a legtöbben kételkednek benne, hogy újra összejöttek volna, szerintük Turi Xénia exe helyett végre egy olyan pasit talált magának, aki ilyen impozáns ajándékokkal lepi meg.

Turi Xénia új párja a rajongók szerint egy igazi úriember, aki végre megbecsüli a sztáranyukát (Fotó: Instagram)

A rajongók nem értenek egyet

Többen is azt állítják, hogy biztos forrásból tudnak részleteket Nia magánéletéről, amit persze semmilyen bizonyítékkal nem támasztanak alá.

Egy percig sem voltak külön Pepével. A születésnapján megmutatta azt is, hogy Pepe egy úr, de azért emlékeztetett minket arra, hogy tróger is

– írta egy kommentelő Xénia volt párjáról.

– Nem lennék én abban olyan biztos, hogy ezt a csokrot Pepétől kapta… – fűzte hozzá egy másik felhasználó.

Én biztosan tudom, hogy már nagyon régen nincsenek együtt, csak a kislány miatt találkoznak

– jelentette ki egy újabb követő.