Megasztár: Mikes Zsüli reagált a körülötte kialakult botrányra: „Rá kellett jönnöm, hogy…”

A Megasztár 8. évada egyik legizgalmasabb adásait láthatjuk: a több ezer jelentkező közül kell a mestereknek maroknyi énekest összeválogatni a csapatukba. Múlt szombaton Tóth Gabi és Marics Peti csapata állt össze, könnyekből nem volt hiány. Az este legmegrázóbb pillanata pedig az volt, amikor Németh Vanda és Mikes Zsüliett közül kellett döntenie.

Mikes Zsüliett drámaian távozott a Megasztárból (Fotó: TV2)

Dráma a Megasztárban

Németh Vanda és Mikes Zsüli is visszatérő versenyző, a két fiatal tehetség tavaly is megmérettette magát, és csak egy hajszállal maradtak le az élő show-ról. A történelem annyiban is ismételte önmagát, hogy Zsüli ezúttal is belebakizott a szövegbe, ami alaposan kizökkentette, de végül felszívta magát a dal további részeire. Peti végül Vandának szavazott bizalmat, s bár a zsűri próbált néhány bátorító szót intézni Zsülihez is, ő kiviharzott a stúdióból, odamondva: többet nem próbálkozik a tehetségkutatóban.

Mint később kiderült: pánikrohamot kapott, a mosdóban Herceg Erika próbálta vigasztalni, nem sok sikerrel. A lány valóban vigasztalhatatlan volt. A forgatás óta leülepedtek benne a történtek, de azóta sem gondolta meg magát a szereplést illetően. Sőt, legújabb Instagram-bejegyzésében leszögezte, semmilyen tévés szereplésre nem vágyik.

„Szeretném megosztani a gondolataimat és érzéseimet a műsorban való részvételemmel kapcsolatban. Röviden: rá kellett jönnöm, hogy a televízió világa nem nekem való” – ismerte be, majd hozzátette, érzékenyen érintette, hogy viszont látta a képernyőn a pánikrohamát. De kihangsúlyozta, párbajtársára, Németh Vandára nem neheztel a történtek miatt.

„Fontosnak tartom tisztázni, hogy a duettpartneremmel teljesen jó kapcsolatban vagyunk, mindent megbeszéltünk egymással” – szögezte le, majd végül hozzátette:

„Köszönöm a lehetőséget, de mostantól szeretnék a saját lelki békémre és fejlődésemre koncentrálni.”

A Megasztár zsűrije egyetértett abban, hogy jó döntés volt Vandát tovább vinni (Fotó: Bors)

A zsűri egyébként egyetértett abban, hogy a mindössze 17 éves lánynak még nem valók a műsor megpróbáltatásai, a közönség jelentős része azért a szívébe zárta az immár vörös hajú lányt. Már rajongói oldalt is készítettek neki Instagramon, és a Sztárban sztár leszek! korábbi versenyzője, Engel-Iván Lili is közösségi oldalán üzent neki: