Nem várt dráma a Megasztárban: Ezért veszett össze valójában Marics Peti és Curtis

Szombat este igazán érzelmekkel teli középdöntő várja a nézőket a TV2 Megasztár színpadán, ahol nemcsak a dalok, hanem a különböző sorsok is egymásnak feszülnek. A legutóbbi adásban már sejteni lehetett, hogy nem csupán zenei kérdések borzolják a kedélyeket: Marics Peti, illetve a Herceg Erika, Curtis és Tóth Gabit alkotó hármas között komoly ellentét kezd kialakulni egy versenyző kapcsán.

A szombati Megasztár adás nem várt fordulatokat hoz majd (Fotó: TV2)

Folytatódik a dráma a Megasztárban

A nézők már hetek óta figyelemmel kísérik a megható anya-lánya történetet: Németh Vanda és édesanyja, Németh Beáta együtt versenyeznek a tehetségkutatóban. A különleges helyzet most új fordulatot vehet, amikor Marics Peti nyíltan rákérdez Vandánál: „Őszintén, téged zavar, hogy anyud itt van a versenyben?” – kérdezi a Megasztár zsűrije.

A fiatal énekesnő nem rejtette véka alá érzéseit, őszintén kitárulkozik a színpadon:



„Engem egyáltalán nem zavar, szerettem volna a bizalmadért megdolgozni, amit kaptam, de magánéleti problémáim is voltak a hetekben… Próbáltam kihozni magamból, amit tudtam, de túlságosan gyenge a lelkem, hogy fel tudjam magam szívni, és sajnálom”

– vallja be sírva.

A Megasztár középdöntője bővelkedik a drámai pillanatokban (Fotó: TV2)

Vajon él a második eséllyel?

A vallomás után a stúdióban megfagyott a levegő. Marics Peti tavaly már egyszer kiállt Vanda mellett, amikor az utolsó pillanatban esett ki az élő show előtti körben – most pedig ismét rajta lehet a reflektorfény. Vajon újra megmenti azt a versenyzőt, akiben ennyire hitt?

Mindeközben a zsűritársak között sem felhőtlen a hangulat. Tóth Gabi nyíltan nem szimpatizált Németh Vandával a válogatón, míg Curtis is meglepő kijelentést tesz:

Nem gondoltam volna, hogy lesz olyan pillanat, amikor ennyire nem értek egyet veled

– mondja Maricsnak.

Még a barátok is egymásnak feszülnek

Minden jel arra utal, hogy a szombati adás nemcsak zenei, hanem érzelmi hullámvasút is lesz. Vajon meddig tart Marics és Curtis barátsága a verseny tétje mellett? Lehet-e egyszerre igazságos zsűritag és hűséges barát? És mit hoz a Németh család különleges története a Megasztár színpadán?