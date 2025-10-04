„Én pontosan tudom, hogy milyen nehéz onnan kitörni” – Tóth Gabi könnyekben tört ki a Megasztár kamerái előtt, Herceg Erika sem bírta tovább

Ennek pedig a curtis-majka" target="_blank">zsűri különösen örül, hiszen már nagyon szeretnék, hogy végre csak a valódi tehetségekkel kellejen foglalkozniuk, és végre maguk mögött hagyhassák az énektudás nélküli jelentkezőket.

Éppen ezért különösen nagy hatást gyakorolt rájuk a mai adásban egy 17 éves borsodi fiú, aki előadásával azonnal könnyeket is csalt Tóth Gabi és Herceg Erika szemébe. Ádám Attila a Csak inni, inni című dalt adta elő, amivel mindenkit levett a lábáról.

Tóth Gabi nem bírta visszatartani könnyeit

Ott élsz egy kis borsodi településen, és én pontosan tudom, hogy ott milyen életek vannak, milyen nehéz onnan kitörni. Annyira hálás vagyok, hogy itt vagytok, és megmutatod magadat. Annyira szorítok, hogy bebizonyítsd, hogy ki lehet törni és meglehet mutatni, hogy mi van bennünk

- mondta könnyek közepette Tóth Gabi, kiemelve, hogy a borsodi fiatalnak kétségtelenül ott van a helye a Megasztárban.

Herceg Erika sem fogta vissza magát a dicséretekkel, ő egyenesen az idei évad számára legemlékezetesebb produkciójának nevezte az előadást, míg Marics Peti és Curtis pedig egyetértett abban, hogy makulátlan volt a fiatal fiú produkciója.